Skeletonster Kimberley Bos is vrijdag teleurstellend begonnen aan de Olympische Winterspelen in Peking. De Nederlandse, die geldt als een medaillekandidaat, eindigde op een tiende plaats in de eerste afdaling en moet in de drie resterende wedstrijden een forse achterstand overbruggen in de strijd om goud.

De 28-jarige Bos kwam als vierde naar beneden op de sleebaan in het Yanqing National Sliding Centre en noteerde een tijd van 1.02,51 minuut. Daarmee was ze bijna een halve seconde langzamer dan de verrassende winnares Mirela Rahneva uit Canada.

Het skeletontoernooi gaat over vier afdalingen. Om 4.00 uur (Nederlandse tijd) daalt Bos voor de tweede keer af en zaterdag volgen de laatste en beslissende twee wedstrijden, om 13.20 uur en 14.55 uur (Nederlandse tijd). De skeletonster met de beste totaaltijd is olympisch kampioen.

Bos baalde opzichtig van haar optreden op de sleebaan. Na een uitstekende start raakte ze onderweg verschillende keren de muur, waardoor ze veel tijd verloor. Een opsteker voor Bos was dat ze concurrenten Janine Flock uit Oostenrijk en de Russische Elena Nikita achter zich hield.

Bos favoriet voor olympisch goud

Bos is een van de favorieten voor de olympische titel in China. De Nederlandse won vorige maand het wereldbekerklassement en veroverde in het Zwitserse St. Moritz de Europese titel.

In Winterberg schreef ze halverwege december geschiedenis door als eerste Nederlandse ooit een skeletonwedstrijd te winnen. Begin januari was ze opnieuw de beste in het ijskanaal in Winterberg. Bij zes van de acht wereldbekerwedstrijden die dit seizoen werden gehouden, eindigde ze op het podium.

Bos deed vier jaar geleden al mee aan de Olympische Winterspelen. Als eerste Nederlandse skeletonster ooit op de Spelen eindigde ze op een achtste plaats. Na lang blessureleed doet ze de afgelopen twee jaar mee om de medailles in de internationale wedstrijden.