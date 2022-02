Kimberley Bos is na de eerste dag van het skeletontoernooi kansrijk voor een medaille op de Olympische Winterspelen in Peking. De Nederlandse staat na twee van de vier afdalingen zesde in de tussenstand, maar heeft een plak in het vizier.

De 28-jarige Bos begon met een tiende tijd (1.02,51 minuut) teleurstellend aan het skeletontoernooi, maar ze herpakte zich vervolgens in in de tweede afdaling. Met 1.02,22 klokte ze de tweede tijd op de sleebaan in het Yanqing National Sliding Centre.

In de laatste en beslissende twee wedstrijden van zaterdag heeft Bos nog wel een flinke achterstand goed te maken in de strijd om goud. Ze staat een kleine vier tiende van een seconde achter op de Australische leidster Jaclyn Narracott. De skeletonster met de beste totaaltijd over de vier afdalingen is olympisch kampioen.

Een medaille heeft Bos nog wel in het vizier. Bos staat achttien honderdsten achter nummer twee Duitse Hannah Neise en zestien honderdsten achter nummer drie Tina Hermann uit Duitsland.

Bos is een van de favorieten voor de olympische titel in China. De Nederlandse, die vier jaar geleden als achtste eindigde bij haar olympische debuut in Pyeongchang, won vorige maand het wereldbekerklassement en veroverde in het Zwitserse St. Moritz de Europese titel.

Bij zes van de acht wereldbekerwedstrijden die dit seizoen werden gehouden, eindigde ze op het podium. Ze schreef in december vorig jaar geschiedenis door in Winterberg als eerste Nederlandse ooit een skeletonwedstrijd te winnen.

Bos kende slechte start

Bos kende een slecht begin van het skeletontoernooi in Yanqing. Na een uitstekende start raakte ze in de eerste afdaling onderweg verschillende keren de muur, waardoor ze veel tijd verloor. Na haar run was de teleurstelling zichtbaar bij de Gelderse.

Een opsteker voor Bos was dat ze concurrenten Janine Flock uit Oostenrijk en de Russische Elena Nikita achter zich hield. Vele favorieten bleken moeite te hebben met de sleebaan in Yanqing, waarop ze de afgelopen week alleen maar hebben kunnen trainen en in oktober vorig jaar trainingswedstrijden hebben kunnen afwerken.

Een uur na haar teleurstellende optreden herpakte Bos zich in de tweede afdaling. Ze verbeterde haar start en was onderweg foutloos. Alleen Neise was sneller dan de Gelderse. Het verschil was slechts drie honderdsten, wat onderstreepte dat Bos ook in China om een medaille kan strijden.

De derde afdaling begint zaterdag om 13.20 uur (Nederlandse tijd). De vierde en beslissende wedstrijd op de sleebaan in het Yanqing National Sliding Centre gaat om 14.55 uur van start en dan wordt duidelijk of Bos geschiedenis heeft geschreven met de eerste Nederlandse skeletonmedaille aller tijden.