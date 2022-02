Voor Irene Schouten zijn de Olympische Spelen van Peking al meer dan geslaagd met twee titels, maar ze krijgt volgende week nóg twee kansen op goud. De 29-jarige schaatsster kan in China in een zeer select rijtje Nederlandse sporters komen.

Vlak na haar winnende race donderdag op de 5 kilometer kan Schouten het niet laten om op het middenterrein even Yvonne van Gennip aan te schieten. "Nog één, Yvonne", zegt de Noord-Hollandse met een lach.

Volg nieuws over de Olympische Spelen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Olympische Winterspelen

De 57-jarige Van Gennip, die in Peking is als teammanager van de Nederlandse schaatsploeg, werd in 1988 in Calgary olympisch kampioen op de 1.500, de 3.000 en de 5.000 meter en geldt daardoor als de enige Nederlandse schaatsster die op één Spelen drie keer goud won.

Die status komt steeds meer in gevaar. Schouten was in China oppermachtig op de 3 en 5 kilometer en start nog op de ploegenachtervolging (zaterdag kwartfinales, dinsdag halve finales en finale) en de massastart (volgende week zaterdag). Op die onderdelen is goud ook zeker mogelijk.

Met drie titels zou Schouten in een rijtje komen met Van Gennip, schaatser Ard Schenk (Sapporo 1972), zwemster Rie Mastenbroek (Berlijn 1936), wielrenster Leontien van Moorsel (Sydney 2000) en zwemster Inge de Bruijn (Sydney 2000). De legendarische atlete Fanny Blankers-Koen (Londen 1948) is de enige Nederlander met vier keer goud op één Spelen.

"Ik vind het al heel mooi dat ik de dubbel heb, want dat is niet veel schaatssters gelukt", aldus Schouten. "Het kan nog bijzonderder worden, maar de twee makkelijkste afstanden heb ik nu gehad. Dat klinkt raar, maar op de 3 en 5 kilometer heb ik de volledige controle over mijn prestatie. Terwijl je bij de ploegenachtervolging en de massastart niet alles zelf in de hand hebt."

135 Schouten evenaart Van Gennip en grapt: 'Nog eentje Yvonne'

'Zeker kans op de goud op de ploegenachtervolging'

Schouten gaat zich vanaf vrijdag eerst richten op de ploegenachtervolging. De afgelopen dagen trainde ze nog amper met Ireen Wüst en Antoinette de Jong, omdat ze zich in tegenstelling tot haar ploeggenoten bij de teampursuit moest voorbereiden op de 5.000 meter.

"Ik heb woensdag bij de training wel even ingereden met die meiden, maar daarna gingen ze wat korter werk doen en ik wilde niet het risico nemen dat ik vandaag met zere liezen aan de start zou staan van de 5 kilometer. Maar vanaf morgen ben ik volledig gefocust op de teampursuit."

Schouten en Wüst (1.500 meter) hebben voorlopig alle titels bij de vrouwen verdeeld, terwijl De Jong brons pakte op de 1.500 meter. Nederland lijkt daarmee een dreamteam te hebben voor de achtervolging, maar met titelverdediger Japan en het dit seizoen nog ongeslagen Canada is de concurrentie groot.

"Ik ben goed in vorm, Ireen is goed in vorm, dat kunnen we meenemen naar de teampursuit", aldus Schouten. "We hebben een supergoed team en zeker kans op goud. Ik denk dat we niet heel blij zullen zijn als we zilver of brons winnen."