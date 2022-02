De Nederlandse ploeg heeft na zes dagen op de Olympische Spelen in Peking al de helft van het totale aantal gouden plakken van Pyeongchang in 2018 veroverd. Destijds eindigde Nederland op acht keer goud en nu staat de teller op vier.

Schaatsster Irene Schouten behaalde donderdag op de 5.000 meter haar tweede gouden plak. Eerder won ze in de National Speed Skating Oval de 3.000 meter en Ireen Wüst en Kjeld Nuis schreven allebei de 1.500 meter op hun naam.

Op de medaillespiegel bezet Nederland, met ook drie keer zilver en een keer brons, de vijfde plaats in Peking. Duitsland heeft als enige land al zes keer goud gewonnen en gaat aan kop.

In Pyeongchang pakte Nederland naast acht keer goud ook zes keer zilver en zes keer brons. Bij de succesvolste Winterspelen ooit, in Sotsji in 2014, verzamelde de Oranje-formatie acht gouden, zeven zilveren en negen bronzen plakken, 24 in totaal dus. Beide keren eindigde Nederland als vijfde in het medailleklassement.

De medaillespiegel na de zesde dag in Peking. De medaillespiegel na de zesde dag in Peking. Foto: NU.nl

Nederland heeft nu al meer goud dan in 2006

Bijzonder is dat Nederland nu al meer gouden medailles heeft dan op de Spelen van 2006 (3), 2002 (3), 1994 (0), 1992 (1), 1988 (3) en bijna alle edities daarvoor. Alleen 1972 in Sapporo is een uitzondering door drie keer olympische titels voor Ard Schenk en goud voor Stien Baas-Kaiser.

Nederland krijgt op de resterende tien dagen van de Spelen in Peking nog heel veel kansen op eremetaal, vooral bij het shorttrack en het langebaanschaatsen.

Zaterdag kan Kimberley Bos historie schrijven door de eerste Nederlandse medaille ooit bij het skeleton te pakken.