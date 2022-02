Sanne in 't Hof kon haar sprookjesachtige olympische debuut in Peking donderdag niet bekronen met een medaille op de 5 kilometer. Nu de Nederlandse straks definitief amateursschaatsster af is, staat ze voor de keuze om naar een commerciële ploeg te verkassen. Voor haar staat vanaf nu alles in teken van goud op de Olympische Winterspelen van 2026.

In 't Hof heeft nooit gedacht dat ze het zou zeggen, maar ze doet het wel in de interviewruimte in de imposante Peking National Speed Skating Oval. "Over vier jaar wil ik goud op de Olympische Spelen in Milaan." Ze lacht er wat ongemakkelijk bij als ze die woorden uitspreekt.

Haar olympische debuut in Peking smaakte naar meer voor In 't Hof. Hoewel ze stiekem had gehoopt op een medaille, kon de 24-jarige Overijsselse haar sprookje niet mooier maken. Met een tijd van 6.59,77 was ze liefst zestien seconden langzamer dan olympisch kampioene Irene Schouten en eindigde ze op een zevende plaats.

"Ik had gehoopt boven mezelf uit te stijgen, maar dat is niet gelukt", concludeert ze zelf. Ze is wel tevreden over haar rit, omdat ze niet bezweken is onder de aandacht die haar olympische deelname met zich meebracht en ze bovendien onder de zeven minuten schaatste.

Hoewel In 't Hof een bijrol vertolkte op de 5 kilometer, was die zevende plaats haar wel veel waard. Met een plek in de top acht mag ze zich nu een professioneel schaatsster noemen: ze heeft recht op een topsportstatus van sportkoepel NOC*NSF en kan straks volledig van haar sport leven.

Het brengt In 't Hof op een kruispunt in haar carrière: gaat ze door in de luwte bij het Friese gewest van coach Henk Hospes, waar ze dit seizoen doorbrak? Of stapt ze mogelijk over naar een commerciële ploeg, waar ze met de allerbeste coaches en schaatsers van Nederland kan rijden?

Nog niet benaderd door schaatsploegen

In 't Hof verwacht dat ze de komende weken gaat praten met schaatsploegen. Ze zegt nog niet benaderd te zijn door een ploeg, ook niet door Jumbo-Visma, waar ze vier jaar geleden als stagiair overtraind raakte. Hospes hoopt dat ze overstapt naar een grote ploeg. "Ik denk dat het goed is. Er zit veel meer in dan dit."

De kans is groot dan In 't Hof geen bijbaantjes meer kan doen als ze naar een commerciële ploeg verkast. De afgelopen jaren werkte ze in een sushirestaurant, als orderpicker bij een distributiecentrum van supermarktketen Lidl en achter een registratiebalie bij een vaccinatielocatie van de GGD, zodat ze afleiding had buiten het schaatsen. Ze kan immers niet stilzitten en werd "doodongelukkig" van het hotelleven van topsporters.

In 't Hof probeert voorlopig door te gaan met haar bijbaantjes. "Want waar ik ook rijd: iedereen is erbij gebaat dat ik goed rijd en goed in mijn vel zit, want dan schaats ik op mijn hardst. Ik weet waar ik goed op ga."

'Ander persoon dan jaar geleden'

Het hebben van een bijbaantje is alleen geen keiharde eis voor In 't Hof. "Schaatsen staat altijd op één, dat was afgelopen jaar ook zo. Ik ben ook niet meer dezelfde persoon als een jaar geleden. Misschien ga ik helemaal geen bijbaantjes meer doen."

Op de Spelen heeft ze al kunnen oefenen op een bestaan zonder werk buiten het schaatsen. Afleiding vond ze in het maken van korte filmpjes, het maken van puzzels en het bellen met haar ouders. En een bijkomend voordeel van haar verworven topsportstatus: ze mag nu tien jaar over haar studie fysiotherapie doen.

"De studie is echt iets wat ik ernaast doe op de momenten dat ik het moeilijk heb en niet zo goed weet wat ik moet doen. Het schaatsleven zelf bevalt me heel goed. Ik vind dat het leukste om te doen. Het liefst train ik de hele dag door, maar dat mag niet."