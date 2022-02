Irene Schouten is superblij met haar tweede gouden medaille op de Olympische Spelen in Peking. De Nederlandse won donderdag de 5.000 meter, nadat ze zaterdag al de 3.000 meter won. Schouten voelde zich voor de race al goed en had er daarom vertrouwen in.

"Maar eerst zag ik de tijd van Martina Sáblíková (6.50,09) en die van Isabelle Weidemann (6.48,18)... Toen dacht ik wel: ik moet echt aan de bak zo", zei Schouten vlak na haar tweede overwinning in Peking in gesprek met de NOS.

"Tijdens de rit hoorde ik al van mijn coach Jillert Anema dat ik goed ging en op het juiste schema zat. In de laatste rondes kon ik ook nog versnellen en dan is het gewoon weer goud. Dit is geweldig."

Schouten hoorde tijdens het interview dat ze met haar tijd van 6.43,51 minuten ook nog eens een Nederlands record had gereden. Dat leek haar bijna meer te doen dan de olympische titel. "Echt? Een Nederlands record? Ja! Daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Dat is superleuk!"

63 Bekijk hoe Schouten goud veroverde op de 5.000 meter

Schouten komt nog twee keer in actie

Naast het olympisch goud, het Nederlands record en een persoonlijk record reed Schouten ook een olympisch record. Ze is daarnaast pas de vijfde vrouw die er in één Spelen in slaagt om zowel de 3.000 meter als de 5.000 meter te winnen.

De Olympische Spelen zijn nog niet voorbij voor Schouten. Ze komt later ook nog in actie op de massastart en is onderdeel van de Nederlandse equipe op de ploegenachtervolging.

"Maar ik ben dan meer afhankelijk van anderen. Ik ben in goeden doen, dus dat zit in ieder geval wel goed."