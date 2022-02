Irene Schouten was blij dat er donderdag hard gereden werd voor haar olympische 5 kilometer. De snelle tijden van Isabelle Weidemann en Martina Sáblíková stuwden de topfavoriet naar een Nederlands record en haar tweede gouden medaille in Peking.

Ze kreeg in de aanloop naar de 5 kilometer een waarschuwing van Jillert Anema. "Je moet niet té ontspannen gaan doen", zei de coach met een knipoog tegen Schouten. "Er is nog een heel belangrijke medaille te winnen."

Na haar eerste gouden plak, die ze zaterdag op de 3 kilometer won, viel er voor de 29-jarige Noord-Hollandse veel spanning weg. "Ik wilde zó graag olympisch kampioen worden. Toen dat gelukt was, merkte ik dat ik veel meer ontspannen was."

Natuurlijk kwamen er wel zenuwen op de wedstrijddag. Maar de sterke tijden van Sáblíková (6.50,09) en vooral de Canadese Weidemann (6.48,18) gaven Schouten een zeer welkom laatste zetje voor haar race in de slotrit van de 5 kilometer.

"Die tijden hebben zeker geholpen om me scherp te krijgen", aldus de rijdster van Team Zaanlander. "Vlak voor mijn race dacht ik: shit, ik moet nu wel echt aan de bak. Maar ik voelde me heel goed en in topvorm, dus ik had er vertrouwen in dat ik onder de tijd van Weidemann kon duiken."

'Spelen zijn dubbel geslaagd'

Schouten reed in de National Speed Skating Oval een bijna perfecte race. Alleen in het begin van haar 5 kilometer verslapte de concentratie even en noteerde ze paar rondetijden boven de 32 seconden.

"Ik begon iets te rustig, was even aan het dromen. Toen hoorde ik Jillert schreeuwen dat ik niet moet verslappen en dacht ik: oh ja, kom op Irene, focussen en gas geven. Daarna pakte ik het goed op."

Met een sterk aflopend schema - haar slotronde (31,18) was de snelste 400 meter van haar rit - kwam Schouten uit op 6.43,51. "Ik vind het heel mooi dat er zo'n tijd uit komt, een Nederlands record ook nog. Dat had ik niet verwacht. Mijn Spelen zijn nu al dubbel geslaagd."