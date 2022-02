Irene Schouten heeft donderdag ook op de 5.000 meter goud veroverd bij de Olympische Spelen in Peking. De Noord-Hollandse, die zaterdag al de snelste was op de 3 kilometer, dook in de laatste rit met een olympisch record (6.43,51) ver onder tijd van de Canadese Isabelle Weidemann (6.48,18). Het brons was voor de Tsjechische Martina Sablikova (6.50,09).

Met haar tweede gouden plak treedt Schouten in de voetsporen van Yvonne van Gennip, die in 1988 de laatste vrouw was die de olympische titel pakte op de 3.000 en de 5.000 meter. Vier jaar geleden was het goud op de 5 kilometer voor Esmee Visser, die zich niet geplaatst heeft voor de Spelen in Peking.

Van Gennip, Visser en Schouten zijn ook de enige Nederlandse vrouwen ooit met olympisch goud op de 5 kilometer.

Sanne in 't Hof, de andere Nederlandse troef donderdag op de 5.000 meter, eindigde als zevende. De 24-jarige debutante moest in de derde rit haar meerdere erkennen in wereldrecordhoudster Natalia Voronina (6.56,99).

De 29-jarige Schouten pakte in 2018 in Pyeongchang alleen brons op de massastart en op dat onderdeel komt ze ook in Peking nog in actie. Ze rijdt verder ook de ploegenachtervolging en dus is de kans groot dat ze nog meer medailles pakt deze Spelen.

Uitslag 5.000 meter 1. Irene Schouten (Nederland) - 6.43,51

2. Isabelle Weidemann (Canada) - 6.48,18

3. Martina Sabliková (Tsjechië) - 6.50,09

4. Francesca Lollobrigda (Italië) - 6.51,76

5. Ragne Wiklund (Noorwegen) - 6.56,34

6. Natalja Voronina (Rusland) - 6.59,78

7. Sanne in 't Hof (Nederland) - 6.59,78

8. Misaki Oshigiri (Japan) - 7.01,17

63 Bekijk hoe Schouten goud veroverde op de 5.000 meter

Schouten is sneller dan Pechstein in 2002

Net als op de 3.000 meter begon Schouten donderdag als de absolute favoriet aan de 5.000 meter. Ze wist dat ze in de slotrit sneller moest dan de 6.48,18 van Weidemann. De 26-jarige Weidemann, die brons had gepakt op de 3000 meter, was met een licht oplopend schema onder de 6.50,09 van Sablikova, de tweevoudig olympisch kampioene op de 5000 meter, gedoken.

Net als op de 3000 meter reed Schouten tegen Francesca Lollobrigida. Ze moest in het begin van de race mee in het tempo van de Italiaanse, die hard van start ging. Na vier volle ronden ging ze Lollobrigida voorbij en versnelde naar rondjes in de 31 seconden.

Per ronde nam ze vervolgens steeds meer afstand van de tussentijden van Weidemann om met een olympisch record van 6.43,51 de oude toptijd van Claudia Pechstein van de Spelen van 2002 uit de boeken te rijden. Het was ook nog eens een verbetering van het Nederlands record, dat met 6.45,04 sinds november 2015 in handen was van Carien Kleibeuker.