Als late twintiger woont skeletonster Kimberley Bos nog thuis bij haar ouders in Ede om kosten te besparen voor haar sport. Een medaille op de Olympische Winterspelen in Peking, waar ze vrijdag als een van de favorieten aan het toernooi begint, zou een "ultieme bekroning" zijn van jarenlang vragen om geld en een mislukt project voor een nieuwe trainingslocatie.

Twee jaar geleden zette Bos op haar laptop een geheim masterplan in elkaar. Het doel ervan was eenvoudig: ze wilde een eigen start- en oefenbaan in haar woonplaats Ede. Na het verdwijnen van de startbaan in Harderwijk in 2018 was er nergens een plek waar ze in de zomer haar start kon oefenen.

Ze had wel een oplossing gevonden voor het gebrek aan een zomerse trainingslocatie. Ze maakte een karretje op wieltjes, waarmee ze langs de rand van de atletiekbaan op Papendal scheerde.

Dat was leuk, maar de wereldtoppers hadden altijd een baan voor zichzelf tijdens de zomer. En dat moest zij óók hebben. Ze zag een nieuwe trainingslocatie bovendien als een manier om meer Nederlands talent aan te trekken.

En dus werd de 28-jarige Bos projectleider. Onbedoeld, voegt ze er gelijk aan toe. Maar als topsporter en ondernemer ineen was ze wel wat gewend. Ze schakelde het bouwbedrijf dat haar sponsort in en vroeg haar vader of het metaalbewerkingsbedrijf waar hij werkt iets kon betekenen.

Samen ontwierpen ze een startbaan, die 100.000 euro moest kosten. De plek in Ede hadden ze al, maar het geld niet. En dus ging ze weer met de pet rond bij bedrijven, zoals ze al vaker had gedaan in haar skeletoncarrière.

Waar het voorheen altijd lukte om haar plannen te financieren, kwam de startbaan niet van de grond. Uiteindelijk bleef Bos steken op 60.000 euro en trok ze de stekker uit het project.

Het mislukte initiatief staat symbool voor haar eeuwige zoektocht naar geld. Met de Gelderse heeft Nederland voor het eerst in de geschiedenis een skeletonster van wereldklasse. Daardoor heeft ze altijd moeten pionieren. "Het is aan ons om daar nu verandering in te brengen", zegt ze.

'Lastig om mezelf te verkopen'

Toch heeft het lang geduurd voordat Bos financieel ondersteund werd door NOC*NSF. Pas vijf jaar geleden, een jaar voor de Winterspelen van Pyeongchang, kreeg de Gelderse geld van de sportkoepel. Het ging toen om zo'n 30.000 euro.

Inmiddels is dat bedrag verdubbeld, maar ze heeft sponsorgeld nog altijd nodig om haar coach Joska Le Conté, de buitenlandse trips, de aanschaf van materiaal en een manager voor haar sponsor- en mediazaken te kunnen betalen.

Ze houdt haar kosten bovendien zo laag mogelijk: ze woont nog thuis bij haar ouders in Ede, reist bijna altijd met de auto naar wedstrijden in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk en verblijft niet in hotels, maar in appartementen.

Het past niet bij een medaillekandidaat op een Olympische Spelen, erkent Bos. Ze steekt deels de hand in eigen boezem. "Ik vind het lastig om mezelf te verkopen. Ik ben niet de beste in het houden van een verkooppraatje. Het zou me een stuk helpen als dat wel zo was."

Bos denkt niet dat de risico's van haar sport de oorzaak van de moeizame zoektocht zijn. "De Formule 1 is ook een gevaarlijke sport en negen van de tien supermarkten sponsoren Max Verstappen. Ik denk dat het heel lastig is om mij te promoten in een jaar zonder Olympische Spelen. Misschien sla ik mezelf nu voor de kop, maar om eerlijk te zijn is onze sport daar te klein voor."

Kimberley Bos tijdens een training in Peking. Kimberley Bos tijdens een training in Peking. Foto: ANP

Een eigen wintersportploeg

Bos kijkt met enige jaloezie naar haar concurrenten uit Oostenrijk, Noorwegen en Duitsland. Daar zijn de skeletonsters op papier in dienst van de politie. Ze draaien drie weken in het jaar een dienst en de rest van het jaar mogen ze aan hun sport besteden. In Italië is het volgens Bos nog beter geregeld: daar vallen alle sporters onder één bond. Ze krijgen allemaal een deel van de commerciële inkomsten.

Bos: "Ik weet niet of dat een blauwdruk voor Nederland moet worden. Maar als we als Nederland ambiëren om meer medailles buiten de ijshal te halen, moet je wel iets doen. Op deze manier heb je een aantal individuen dat heel gemotiveerd is, maar je gaat er nooit een sterk programma mee krijgen."

Bos heeft lang nagedacht over wat wel zou werken. Ze ziet een gezamenlijke snowboard- en bobsleeploeg wel zitten, naar het voorbeeld van de schaats- en wielerploeg van Jumbo-Visma. "Dat je een mixed team met meerdere wintersportatleten maakt, zodat je een echt wintersportteam met eigen programma's krijgt. Ik denk dat daar de commerciële waarde voor ons zit en dat het dan pas interessant wordt."

"Zonder succes kan je ook niks opbouwen. Het is veel beter geworden door wat ik zelf heb ondernomen, maar het zal nooit hetzelfde worden als bij het langebaanschaatsen. Daar ga ik me ook niet druk over maken. Ik zou het wel mooi vinden als ik me financieel niet druk hoef te maken."

Een olympische medaille kan een keerpunt betekenen voor Bos. Na haar achtste plaats van vier jaar geleden is dat realistisch: ze won vorige maand het wereldbekerklassement en werd Europees kampioene. Een bron­zen, zil­ve­ren of gou­den plak zou de eerste Nederlandse skeletonmedaille in de geschiedenis zijn. "En het zou de ultieme bekroning zijn."