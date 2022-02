Nils van der Poel heeft donderdag niet met de pers gesproken, een dag nadat hij de Nederlandse schaatsbond KNSB beschuldigde van corruptie. Zijn coach Johan Röjler kwam na de training in de olympische schaatshal in Peking wel met een korte verklaring over de commotie.

Röjler las zijn statement in het Engels voor vanaf een briefje. Hij wilde na afloop geen vragen beantwoorden over de schaatsrel die Van der Poel woensdag had ontketend.

"Zoals Nils gisteren zei, hebben we heel veel respect voor alle schaatsers en coaches in onze sport en geloven we dat ze voor fair play staan", zei Röjler. "We zijn blij met alle steun die we van andere schaatsers en landen hebben gekregen."

"Ik heb sinds gisteren twee video's met officiële verklaringen van 'TeamNL' gezien en ik wil één ding aanwijzen dat niet klopt in die verklaringen. We hebben de KNSB wel degelijk de kans gegeven om te reageren op onze bezwaren voordat we naar buiten toe vragen hebben beantwoord over deze kwestie."

"Het antwoord van de Nederlanders was dat ze deze praktijken al tien jaar doen en dat zullen blijven doen. Ze toonden geen berouw over de woorden van hun 'lobbyist' in een artikel op Schaatsen.nl. Nu focussen we ons volledig op de 10 kilometer en daarna zien we wel hoe dit verhaal verder gaat."

Nils van der Poel haalde woensdag hard uit naar de KNSB. Nils van der Poel haalde woensdag hard uit naar de KNSB. Foto: ANP

Zweden stelde dinsdag vragen over Nederlandse praktijken

Van der Poel haalde woensdag op een persconferentie keihard uit naar de KNSB. De kersverse olympisch kampioen op de 5 kilometer is woedend over een artikel van afgelopen zaterdag op Schaatsen.nl, het nieuwsplatform van de Nederlandse schaatsbond.

Daarin lijkt Sander van Ginkel te vertellen dat hij namens de Nederlandse schaatsers invloed uitoefent op de ijscondities in de olympische schaatshal. "Door dingen te benoemen en aan te blijven dringen op aanpassingen die in ons voordeel zijn, krijgen we toch iets meer voor elkaar", zei de bewegingswetenschapper, die in dienst is van de KNSB en dagelijks de ijstemperatuur meet.

Technisch directeur Maurits Hendriks van sportkoepel NOC*NSF en technisch directeur Remy de Wit van de KNSB bevestigden woensdag dat de Zweden op dinsdag, dus voor de persconferentie van Van der Poel, vragen hadden gesteld in een reguliere bijeenkomst van alle teammanagers van het langebaanschaatsen.

"We hebben toen gereageerd op de vragen van de Zweden", zei De Wit. "Met het verhaal dat we al heel lang metingen doen van de ijscondities en we geen invloed hebben op de ijsmeester." De ISU zou dat volgens het Nederlandse kamp bevestigd hebben.

Hendriks zei woensdag dat hij het jammer vond dat zijn Zweedse collega Peter Reinebo niet voor de persconferentie van Van der Poel contact met hem had gezocht. Hendriks en Reinebo spraken woensdagavond (Chinese tijd) wel telefonisch met elkaar en donderdagochtend nog een keer uitgebreid. Een woordvoerder van de KNSB kenschetste dat als "een goed gesprek".