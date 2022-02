Patrick Roest en Jorrit Bergsma rijden vrijdag niet rechtstreeks tegen Nils van der Poel tijdens de olympische 10 kilometer. De Nederlanders zijn bij de loting niet gekoppeld aan de Zweedse topfavoriet.

De 26-jarige Roest, die zondag het zilver pakte op de 5.000 meter, rijdt al in de tweede rit en neemt het dan op tegen de Italiaan Michele Malfatti. Bergsma, de olympisch kampioen van 2014, is in de vierde rit aan de beurt. De Fries is gekoppeld aan de Rus Aleksandr Rumyantsev.

Van der Poel verschijnt een rit later op het ijs en treft de Italiaan Davide Ghiotto. Van der Poel, die al het goud won op de 5.000 meter in Peking, is ook voor de 10 kilometer de uitgesproken topfavoriet voor de olympische titel. Van der Poel is ook de houder van het wereldrecord op deze afstand (12.32,95 minuten) en de wereldkampioen.

De 10 kilometer wordt afgesloten met de regerend olympisch kampioen: Ted-Jan Bloemen schaatst in de slotrit tegen de Belg Bart Swings. De langste afstand bij de mannen begint vrijdag in de National Speed Skating Oval om 9.00 uur (Nederlandse tijd).

De race van vrijdag ligt onder een vergrootglas na de harde uitspraken van Van der Poel woensdag in de richting van de Nederlandse schaatsbond. Volgens de Zweed maakt de KNSB zich schuldig aan corruptie door bij de Canadese ijsmeester Mark Messer te lobbyen om de ijscondities zo gunstig mogelijk te krijgen voor zijn schaatsers.

De KNSB is het niet eens met de woorden van Van der Poel. Roest reageerde met verbazing: "Nils moet zelf weten wat hij allemaal in de media roept, maar ik snapte zijn opmerkingen niet helemaal. Deze beschuldigingen zijn wel heel serieus, terwijl het natuurlijk niet zo erg is als hij denkt dat het is."