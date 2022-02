Eva Vukadinova is "meer dan teleurgesteld" nadat ze woensdag werd gehinderd door een official op de slalom in Peking. De Bulgaarse skiester mocht opnieuw aan haar afdaling beginnen, maar dat nam haar woede niet weg.

"Ik kan nog steeds niet geloven dat dit gebeurt op een topevenement als de Olympische Spelen", schrijft Vukadinova op Instagram.

Halverwege haar slalom kwam een official richting een poortje, om een los onderdeel van de baan te pakken. Vukadinova schrok daarvan en staakte haar race.

Ze mocht vervolgens opnieuw van start, maar kwam niet verder dan een 49e plaats. Dat was onvoldoende om zich te plaatsen voor de tweede afdaling.

"We weten allemaal dat zo'n herkansing niet hetzelfde is. Je moet weer naar beneden naar de skilift en op je raceski's terug naar de start, dat is niet ideaal."

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van het incident met Vukadinova.

Vukadinova: 'Ik verdien een gelijke kans'

De twintigjarige Bulgaarse behoorde op voorhand niet tot de kanshebbers op een medaille. "Mijn eerste gedachte was: waarom gebeurt mij dit? Had het ook bij een van de meiden uit de top dertig kunnen gebeuren?", vraagt ze zich af.

"Ik ben misschien geen topper en ik kom niet uit een groot ski-land, maar heb ook hard moeten werken om aan de Spelen mee te mogen doen. Dan verdien ik minimaal een gelijke kans als ieder ander!"

Vukadinova nam met een gebroken hand deel aan de Spelen. "Desondanks skiede ik erg goed, ik heb laten zien dat ik sterk ben. Tot die kerel besloot om een stuk metaal van de piste te gaan halen."