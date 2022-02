Snowboardcrosser Glenn de Blois heeft vrede met zijn vroegtijdige uitschakeling op de Olympische Winterspelen. De Westlander ging al in de achtste finales ten onder op de piste van Zhangjiakou, terwijl hij een outsider voor een medaille was.

"Het moet niet gekker worden, al die camera's zie je alleen op de Spelen", zei De Blois toen hij zich kort na zijn uitschakeling meldde bij de Nederlandse verslaggevers. Daar gaf hij een gedenkwaardig interview.

De Blois leek niet echt te zitten met zijn uitschakeling op het grootste sportevenement ter wereld, ook al sprak hij van zijn "slechtste resultaat" van het seizoen. "Wat heeft het voor nut om te balen? Over een paar weken moet ik weer een wedstrijd doen. Ik kom niet naar deze wedstrijd toe om tegen mensen te kunnen zeggen dat ik op de Olympische Spelen ben geweest. Van: kijk eens hoe cool ik ben."

"Dat interesseert me niet. Ik had me op een World Cup net zo kut gevoeld als nu. Omdat er vijf ringen voor staan, moet ik me dan kutter voelen? Over vier jaar zijn er weer Spelen, misschien leef ik dan nog."

Maar dit is toch het laatste wat hij wilde? "Ja, maar iemand moet deze plek toch behalen? Het is alleen jammer dat ik het ben. Weet je wat het is, wat kan ik er nu nog aan doen? Als een ander veroorzaakt dat ik een slecht resultaat neerzet, kan ik er heel lang boos over zijn. Als ik er alles aan heb gedaan en het lukt niet, wat moet ik er nog meer aan doen? De ene dag gaat het goed en de andere niet."

Waarom hij in tegenstelling tot bijvoorbeeld de langebaanschaatsers zijn uitschakeling zo gelaten incasseerde? "Wij zijn een ander soort persoon. Zij schaatsen, wij doen aan snowboarden. Maar van je fouten leer je en winnen maakt je blind."

Glenn de Blois (links) werd in Peking geklopt door onder anderen de Zwitser Kalle Koblet. Glenn de Blois (links) werd in Peking geklopt door onder anderen de Zwitser Kalle Koblet. Foto: AP

De Vegt: 'Hij had in de kwartfinale moeten staan'

Technisch directeur Wopke de Vegt van de Nederlandse Ski Vereniging leek meer met de uitschakeling van De Blois te zitten. "Hij had in deze ronde moeten staan", zei hij terwijl de kwartfinales werden afgewerkt.

"Glenn heeft in de World Cups laten zien dat hij daarin thuishoort. Hij behoort tot de top acht van de wereld en heeft World Cups gewonnen. Hij had gewoon niet genoeg snelheid. Dat hebben we met zijn allen kunnen zien."

Voor De Blois zijn de Spelen ten einde gekomen. Hij blijft nog twee dagen in China om zijn Zwitserse teamgenoten in actie te zien op het gemengde teamonderdeel.