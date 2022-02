Patrick Roest verbaasde zich woensdag over de stevige woorden van zijn concurrent Nils van der Poel. De Zweed beschuldigde de Nederlandse schaatsbond van corruptie, omdat de KNSB bij de ijsmeester in Peking zou lobbyen voor ijsomstandigheden die gunstig zijn voor de Nederlandse ploeg.

"Nils moet zelf weten wat hij allemaal in de media roept, maar ik snapte zijn opmerkingen niet helemaal", zei Roest donderdag na zijn training in de National Speed Skating Oval. "Ik weet dat hij een apart figuur is, maar meestal is dat vooral wat grapjes maken. Deze beschuldigingen zijn wel heel serieus, terwijl het natuurlijk niet zo erg is als hij denkt dat het is."

Van der Poel haalde woensdag op een persconferentie keihard uit naar de KNSB. De kersverse olympisch kampioen op de 5 kilometer is woedend over een artikel van zaterdag op Schaatsen.nl, het nieuwsplatform van de Nederlandse schaatsbond.

Daarin lijkt Sander van Ginkel te vertellen dat hij namens de Nederlandse schaatsers invloed uitoefent op de ijscondities in de olympische schaatshal. "Door dingen te benoemen en aan te blijven dringen op aanpassingen die in ons voordeel zijn, krijgen we toch iets meer voor elkaar", zei de bewegingswetenschapper, die in dienst is van de KNSB en dagelijks de ijstemperatuur meet.

Volgens Roest is het "de normaalste zaak van de wereld" dat Nederland metingen doet in de National Speed Skating Oval. "Iedereen die je hier spreekt, ook de buitenlanders, weten dat wij dit altijd doen. Het valt me wel een beetje tegen van Nils. Hij wint de 5 kilometer en komt dan hiermee."

'Waarom wordt het zo groot gemaakt?'

Van der Poel sprak woensdag over "het grootste schandaal in het schaatsen" en vergeleek het lobbyen bij de ijsmeester met dopinggebruik. "Mijn eerste reactie toen ik het bericht voorbij zag komen, was: what the fuck? Waarom wordt dit zo groot gemaakt?", aldus Roest. "Een vergelijking met doping is wel heel heftig. Ik vind dat je dat niet moet doen, want dat is niet heel respectvol."

De generatiegenoot van de Zweed erkent dat het artikel op Schaatsen.nl vraagtekens kan oproepen. "Als je het zo op papier zet, klinkt het heel slecht. Terwijl het allemaal wel meevalt. We meten altijd het ijs en ijsmeesters vragen vaak naar die data. Maar het is niet dat wij zeggen wat ze moeten doen. Deze ijsmeester (de Canadees Mark Messer, red.) weet heus wel wat hij doet, hij heeft ons echt niet nodig om goed ijs te maken."

Roest, die zondag vlak achter Van der Poel zilver won op de 5 kilometer, maakt zich verder niet druk om de nieuwste schaatsrel. "Ik vind het vrij bijzonder, maar daar houdt het wel mee op. Ik ben er niet te veel mee bezig geweest, het verandert niks aan mijn voorbereiding op de 10 kilometer."

Roest is vrijdag op de olympische 10 kilometer wederom een van de grootste uitdagers van topfavoriet Van der Poel. "Ik heb Nils niet nodig om mij te motiveren om een snelle race te rijden. En zeker niet de dingen die hij roept."