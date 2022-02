Sanne in 't Hof heeft dit seizoen al een prachtig verhaal geschreven door zich te plaatsen voor de olympische 5 kilometer. Donderdag hoopt de 24-jarige amateurschaatsster haar sprookje nog mooier te maken door een medaille te winnen in Peking.

Zodra de zon maar een beetje schijnt, zet In 't Hof haar racefiets buiten haar appartement in het olympisch dorp op de hometrainer. In korte broek en in een shirt met korte mouwen werkt ze haar trainingen af.

De meeste Nederlandse schaatsers kiezen in Peking voor het kleine fietsrondje dat om de eetzaal in het dorp is aangelegd. "Maar dat is amper twee minuten heen en twee minuten terug. Daar krijg ik letterlijk het heen-en-weer van", zegt In 't Hof met een lach.



De Schalkhaarse is in veel opzichten een eenling in de Nederlandse schaatsploeg. Ze is de enige olympiër die niet in een professioneel team zit; ze moet jaarlijks 2.500 euro contributie betalen om bij het Friese gewest te mogen trainen. Ze verdiende bij door te werken in een sushirestaurant, als orderpicker bij een distributiecentrum van supermarktketen Lidl en achter een registratiebalie bij een vaccinatielocatie van de GGD.



In 't Hof koos voor dit bijzondere pad nadat ze vier jaar geleden als stagiair bij het grote Jumbo-Visma overtraind raakte omdat ze het moeilijk vond om haar grenzen aan te geven. Nu bedenkt ze bij al haar keuzes of die haar op dít moment plezier bezorgen.

"In het verleden keek ik te veel naar het einddoel en niet waar ik mee bezig was. Op een gegeven moment was het niet meer leuk, legde ik mezelf te veel druk op en blokkeerde ik tijdens de wedstrijden."

Sanne in 't Hof tijdens een training in de National Speed Skating Oval. Sanne in 't Hof tijdens een training in de National Speed Skating Oval. Foto: ANP

'Ik hoop mee te doen om een medaille'

De afgelopen twee weken in Peking probeerde In 't Hof vooral ontspannen te blijven. 's Avonds deed ze spelletjes, vond ze afleiding in een kleurboek of in het maken van filmpjes voor haar sociale media. "De 5 kilometer van donderdag is de belangrijkste wedstrijd uit mijn leven, maar zo groot wil ik het in mijn hoofd niet maken. Ik heb geprobeerd te genieten van alles om me heen en dat is goed gelukt."

In 't Hof geniet sinds ze in China is van de grootsheid van de Spelen, van de olympische ringen die ze overal tegenkomt, van de fraaie National Speed Skating Oval. "Ik voel de magie zeker", zegt ze met een lach. "Het is heel bijzonder om hier te zijn, ik had aan het begin van het seizoen nooit verwacht ik dit zou mogen meemaken."



Dat betekent niet dat de stayer geen ambities heeft voor haar olympische debuut. In 't Hof eindigde eerder deze winter bij de NK afstanden en bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) als tweede op de 5 kilometer achter de ongenaakbare Irene Schouten en dus geldt ze in Peking als een outsider.



"Het is de bedoeling dat ik nog een keer ga verrassen", zegt In 't Hof met een lach. "Ik merk dat mijn vorm nog wat beter is dan bij het OKT, dus ik hoop dat ik mee kan doen om een medaille. Goud wordt heel lastig, want Schouten heeft aangetoond dat ze bijna onverslaanbaar is. Maar daarachter ligt het niveau dicht bij elkaar en het zou mooi zijn als ik me in die strijd kan mengen."

De 5 kilometer voor vrouwen begint donderdag om 13.00 uur Nederlandse tijd. In 't Hof rijdt in de derde rit, de laatste rit voor de dweil, tegen de Russische wereldrecordhoudster Natalia Voronina. Topfavoriet Schouten, de olympisch kampioene op de 3 kilometer, neemt het in de zesde en laatste rit op tegen de Italiaanse Francesca Lollobrigida.