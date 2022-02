Snowboarder Glenn de Blois is donderdag op pijnlijke wijze uitgeschakeld op het onderdeel cross bij de Olympische Winterspelen in Peking. De Nederlander was bij zijn olympische debuut de langzaamste in zijn heat in de achtste finales en kan direct naar huis.

De 31 deelnemende snowboarders aan het crosstoernooi waren op voorhand al zeker van een plek in de achtste finales. In de eerste ronde, waarin de snowboarders één voor één een tijd moesten neerzetten, werd echter al duidelijk dat De Blois geen rol van betekenis zou spelen. Hij eindigde met een 27e tijd ver in de achterhoede.

In de achtste finales, waarin vier snowboarders het tegen elkaar opnemen in een heat en de beste twee doorgaan naar de kwartfinales, kwam De Blois snelheid tekort. De Westlander viel van de tweede plek terug naar achteren en kwam als vierde en laatste over de streep. Daardoor zit zijn olympische avontuur er gelijk op.

De 26-jarige De Blois had de afgelopen jaren allerlei bijbaantjes om zijn sport te kunnen bekostigen. Hij werkte in een pizzeria, gaf surfles, werkte in kassen en gaf les op een basisschool. De sport is vanwege het onderhoud van de boards en de vele buitenlandse trips erg duur. Het gaat jaarlijks om tienduizenden euro's.

Nadat De Blois vorig jaar in het Italiaanse Chiesa in Valmalenco voor het eerst in zijn loopbaan een wereldbekerwedstrijd had gewonnen, kreeg hij een A-status van sportkoepel NOC*NSF, waardoor hij kan leven van zijn sport.

Mede dankzij een bijdrage van de Nederlandse Ski Vereniging kocht De Blois zich in het seizoen voor de Winterspelen in bij de Zwitserse ploeg. In ruil daarvoor kreeg hij een eigen begeleidingsstaf. In Peking zit hij ook bij de Zwitserse ploeg in het hotel.

Nederland nog weinig succesvol in de sneeuw

Nederland heeft bij de Spelen voorlopig nog geen medaille weten te winnen in de sneeuw. Snowboarders Melissa Peperkamp en Niek van der Velden stelden teleur op het onderdeel slopestyle en bleven steken in de kwalificaties.

Michelle Dekker verraste wel op de parallelreuzenslalom, maar bleef met een vierde plaats net buiten de medailles. Peperkamp en Van der Velden komen maandag als laatste Nederlandse snowboarders in actie op het onderdeel big air.