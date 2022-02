De medailleceremonie voor de landenwedstrijd bij de kunstrijders zou dinsdag zijn uitgesteld vanwege een positieve dopingtest bij het winnende Russische team. Dat melden onder meer de Russische krant RBC en Amerikaanse medium USA Today.

Volgens USA Today zou een positieve dopingstest aan het licht zijn gekomen bij de vijftienjarige Kamila Valieva, de enige minderjarige van het zeskoppige Russische team dat domineerde op de landenwedstrijd. De test zou in december al zijn afgenomen.

De Russische krant RBC meldde dat Valieva positief testte op trimetazidine, een hartmedicijn dat sinds 2014 door het wereldantidopingagentschap is verboden. Het middel kan het uithoudingsvermogen en de bloedstroom verbeteren. Het Russische Olympisch Comité wilde volgens RBC niet reageren.

Kunstschaatsen is een van de belangrijkste sporten in Rusland, dat in het onderdeel een uitstekende staat van dienst heeft op de Spelen en Wereldkampioenschappen. Een diskwalificatie zou zeer waarschijnlijk tot nationale verontwaardiging leiden.

Eerder toonde de voormalige Russische parenschaatsster Tatiana Volosozhar solidariteit met Valieva op sociale media. De tweevoudig olympisch kampioene riep met het gebruik van de hashtag #Iwillneverbelieve op de tiener steun te sturen. Haar post werd door Valieva zelf geliked op Instagram.

IOC en ISU spreken van juridisch probleem

De Russische ploeg werd maandag direct na de wedstrijd op het ijs gehuldigd en zou zoals gebruikelijk de dag erna de medaille in ontvangst nemen in Medal Plaza. Bij de uitreiking zouden de Verenigde Staten (zilver) en Japan (brons) naast Rusland plaatsnemen op het podium.

Het IOC meldde in een korte reactie eerder dat er sprake was van "een juridisch probleem dat van invloed kan zijn op de medaillewinnaars". De internationale schaatsbond ISU gaf aan dat er juridische gesprekken plaatsvonden, maar er verder kon er geen toelichting worden gegeven.

Rusland is vanwege een door de staat gestuurd dopingsysteem geschorst door de mondiale antidopingorganisatie WADA. Sporters uit het land doen in Peking mee onder neutrale vlag als leden van het Russische olympisch comité.