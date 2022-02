De internationale schaatsfederatie ISU heeft volledig vertrouwen in de integriteit van Mark Messer, de ijsmeester van de olympische schaatsbaan in Peking. Dat laat de bond donderdag weten na de forse kritiek die schaatser Nils van der Poel een dag eerder leverde op het Nederlandse team, dat Messer zou beïnvloeden om goed ijs voor de Nederlandse schaatsers te krijgen bij de Spelen in Peking.

"Zowel ijsmeester Mark Messer als de technische afgevaardigden van de ISU weerleggen alle beschuldigingen of speculaties dat het ijs bereid is om teams of specifieke schaatsers te bevoordelen", aldus de ISU.

"De bereidingsploeg van het ijs van de National Speed Skating Oval zet zich in voor de taak en verantwoordelijkheid, in overeenstemming met de ISU-regels, om gelijke en eerlijke voorwaarden te creëren voor alle deelnemers. Het toezicht daarop door de ISU, evenals de algemene feedback van de deelnemende teams (inclusief Zweden) bij de tot dusver gehouden wedstrijden, bevestigt het volledige vertrouwen in de integriteit van de ijsmeester.

"Van der Poel deed zijn uitspraken woensdag tijdens een persconferentie, waar hij werd geconfronteerd met een artikel op de website schaatsen.nl, het nieuwsplatform van de Nederlandse schaatsbond KNSB.

Daarin zei bewegingswetenschapper Sander van Ginkel, die deel uitmaakt van Nederlandse ploeg en dagelijks de ijstemperatuur op de schaatsbaan meet, met die gegevens naar de Canadese ijsmeester te stappen. "Ik probeer zo gunstig mogelijke voorwaarden te scheppen voor onze rijders", werd hij geciteerd.

267 Waarom kiest Van der Poel voor aanval op Nederlandse schaatsploeg?

‘Grootste schandaal in onze sport’

Olympisch kampioen Van der Poel, die in Peking goud op de 5 kilometer won en vrijdag ook favoriet is op de 10 kilometer, noemde de pogingen van Nederland “corrupt”. "Dit is corruptie en het grootste schandaal in onze sport", zei de Zweed woensdag op een persconferentie, waarmee een internationale schaatsrel was geboren.

Technisch directeur Remy de Wit van de KNSB noemde dat een paar uur later "echt grote woorden". Maurits Hendriks, de technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF, vond het “pijnlijk” dat Nederland deze verwijten kreeg van Van der Poel. "Het zijn uitlatingen waar ik me ver van wil distantiëren”, aldus Hendriks.

Messer zei woensdag dat het volkomen onwaar is dat hij buigt voor Nederlandse druk. Hij zegt geschrokken te zijn van het verhaal en te balen dat zijn reputatie op het spel staat.