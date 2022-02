Reactie van Sanne van 't Hof aan nu.nl: “Een medaille zat er niet in. Maar ik had ook niet verwacht dat ik even een medaille zou pakken. Natuurlijk had ik gehoopt boven mezelf uit te stijgen, maar dat is niet gelukt. Maar ik heb wel een goede rit gereden. Ik ben niet bezweken onder de druk. Ik hoopte dat ik ‘m kon afbouwen, maar dat lukte niet. Dat geeft mij ook de bevestiging dat ik alles heb gegeven. Ik kon niet meer.”