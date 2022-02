Nils van der Poel beschuldigt de Nederlandse schaatsbond KNSB in Peking op niet mis te verstane wijze van valsspelen. De Zweedse topfavoriet kiest twee dagen voor de olympische 10 kilometer doelbewust voor de frontale aanval en drukt het Nederlandse kamp zo ongewild in het defensief. Een analyse.

Ontvang het olympische dagprogramma Volgen Krijg elke avond een melding voor het programma van morgen

Van der Poel denkt over alles in zijn leven heel goed na. En dus ook over zijn ongekend felle betoog waarmee hij woensdag in een zaaltje in het olympisch dorp de vloer aanveegt met de KNSB.

Als een Zweedse journalist een vraagt stelt over een afgelopen zaterdag gepubliceerd artikel op schaatsen.nl, de nieuwssite van de KNSB, heeft de kersverse olympisch kampioen op de 5 kilometer het meegebrachte A4'tje met daarop de Engelse vertaling van het stuk niet nodig. "Ik heb het gelezen", zegt hij. "Ik zal mijn commentaar erop geven."

Op bedachtzame toon laat Van der Poel in de minuten die volgen weinig heel van de KNSB. Hij beticht de Nederlandse bond van corruptie. Van onethische en immorele praktijken, van een walgelijke daad, van het veroorzaken van het grootste schandaal in het schaatsen. "En we hebben af en toe dopinggevallen in onze sport", voegt hij er nog aan toe. "Ik zie niet in hoe dit minder erg is."

90 Bekijk hoe Nils van der Poel uithaalt naar de KNSB: 'Dit is corruptie'

Zweden zien psychologische oorlogsvoering

In het gewraakte artikel dat de basis is van de nieuwste schaatsrel, lijkt Sander van Ginkel te vertellen dat hij namens de Nederlandse schaatsers invloed uitoefent op de ijscondities in de olympische schaatshal van Peking. "Door dingen te benoemen en aan te blijven dringen op aanpassingen die in ons voordeel zijn, krijgen we toch iets meer voor elkaar", zegt de bewegingswetenschapper, die in dienst is van de KNSB.

De Zweden zien dit als overduidelijk bewijs dat de Nederlanders bij de Canadese ijsmeester Mark Messer lobbyen om de ijscondities zo gunstig mogelijk te krijgen voor hun schaatsers.

De Scandinaviërs geloven dat het artikel - uitgerekend geplaatst op een site waarvan de KNSB de eigenaar is en op de dag voor de olympische 5 kilometer - onderdeel is van een Nederlands plan om een psychologische oorlog te starten tegen Van der Poel. "Betekent dit dat ik nu ook iemand in dienst moet nemen die mijn tegenstanders gaat afleiden? Is dat de volgende stap?", vraagt de stayer zich hardop af.

Volgens de KNSB en sportkoepel NOC*NSF staan er in het artikel slechts ongelukkig gekozen woorden van iemand die weinig ervaring met de media heeft. Bovendien, zo benadrukt technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF uren na het persmoment van Van der Poel: het stuk is níét gemaakt door de KNSB.

"Ik begrijp nu dat het voor de Zweden lijkt alsof schaatsen.nl een site is die gerund wordt door de bond", aldus Hendriks. "Dat is heel vervelend, want dat is niet het geval. Het is een onafhankelijke site. Had het even bij mij gecheckt, heb ik tegen mijn Zweedse collega gezegd. Dan hadden we dit allemaal kunnen voorkomen. Ik kan iedereen garanderen dat er achter dit artikel geen plan zat om Van der Poel af te leiden voor zijn 5 kilometer."

276 Technisch directeur Hendriks: 'Nederland heeft geen invloed op het ijs'

Van der Poel: 'Morele plicht om hierover te beginnen'

De vraag is nu of Van der Poel zichzelf - of misschien wel zijn Nederlandse concurrenten Patrick Roest en Jorrit Bergsma - afleidt door twee dagen voor de olympische 10 kilometer voor een internationale rel te zorgen.

Volgens Van der Poel is dat niet het punt. "Ik vind het mijn morele plicht om hierover te beginnen", zegt hij. "Als jij iemand ziet valsspelen in een sportstadion, zou jij dat negeren? Zou je zeggen: ik moet over een paar dagen een 10 kilometer rijden, ik kan beter zwijgen over die valsspelers? Ik vind dat een atleet beoordeeld moet worden op de manier waarop hij zijn sport uitoefent, niet op de voorsprong waarmee hij wint."

Zeker is dat Van der Poel woensdag voor flink wat onrust heeft gezorgd. Ook bij ijsmeester Messer, die in een reactie benadrukt dat hij niet beïnvloed is door de Nederlandse bond. "Ik ben heel erg van streek door dit verhaal", zegt de ervaren Canadees, die normaal de baas is over het ijs in op de Olympic Oval in Calgary.

De KNSB en NOC*NSF zeggen niet te vrezen dat de commotie een negatief effect zal hebben op de tot nu toe zeer succesvolle Nederlandse schaatsploeg in Peking. Maar duidelijk is wel dat 'TeamNL' deze zaak zo snel mogelijk uit de krantenkoppen wil hebben.

"Het is zonde dat er zulke grote woorden zijn gebruikt", zegt Hendriks laat op woensdagavond in Peking. "Ik hoop dat Van der Poel dit snel achter zich kan laten en dat we vrijdag een mooie strijd zullen zien op de 10 kilometer. Op het ijs."