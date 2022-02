IJsmeester Mark Messer van de National Speed Skating Oval voor de langebaanschaatsers op de Olympische Spelen in Peking ontkent dat 'TeamNL' hem probeert te beïnvloeden om het ijs geschikt te maken voor de Nederlandse schaatsers. De Canadees vindt de insinuatie dat hij voor Nederlandse druk buigt niet kunnen.

In een artikel van Schaatsen.nl, het nieuwsplatform van de Nederlandse schaatsbond, zegt de aan 'TeamNL' verbonden bewegingswetenschapper Sander van Ginkel dat hij dagelijks met zijn data bij de ijsmeester lobbyt voor ideale ijsomstandigheden voor de Nederlandse rijders.

Op de foto die bij het desbetreffende artikel stond, is Messer in gesprek met Van Ginkel. "Door dingen te benoemen en aan te blijven dringen op aanpassingen die in ons voordeel zijn, krijgen we toch iets meer voor elkaar", zegt de bewegingswetenschapper in het artikel.

Messer zegt dat dit niet klopt. "In het daadwerkelijke gesprek dat bij die foto hoort, vertel ik hem juist om niet bij me terug te komen omdat ik hem niets ga vertellen dat ik niet aan de andere landen vertel", zegt Messer. "Maar dat hebben ze omgedraaid." Bij de foto staat dat Messer juist luistert naar de uitleg van Van Ginkel.

Volgens de ijsmeester staat zijn reputatie op het spel. "Ik ben heel erg van streek door dit verhaal en hoe het zich heeft ontsponnen", zei Messer, die normaal gesproken de ijsvloer op de Olympic Oval in Calgary bepaalt.

Eerder op de dag haalde de Zweedse schaatser Nils van der Poel keihard uit naar de KNSB. De kersverse olympisch kampioen op de 5 kilometer stelde dat de KNSB bij de ijsmeester in Peking lobbyt voor omstandigheden die gunstig zijn voor de Nederlandse ploeg. Hij noemde dat "corruptie" en "het grootste schandaal" in het schaatsen.