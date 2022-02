Sjinkie Knegt rijdt in de beste vorm van zijn leven, ziet bondscoach Jeroen Otter op de Olympische Winterspelen. Toch lukte het de Fries niet om in Peking een medaille te veroveren op de individuele afstanden. En hoewel Knegt het niet liet zien, zal deze dreun volgens Otter als een "knock-out" voelen.

Waaraan het ontbrak bij Knegt? Bondscoach Otter heeft ruim een uur na de uitschakeling van zijn kopman aan één metafoor genoeg om de vinger op de zere plek te leggen. "Ik had vandaag bij wijze van spreken wat ballen aan hem willen naaien. Iets meer durf."

Knegt werd donderdagavond (lokale tijd) in de halve finales van de 1.500 meter uitgeschakeld, waarmee de kans op een individuele medaille op de Spelen in Peking definitief was verkeken. Na de eerdere eliminatie op de 1.000 meter heeft de winnaar van olympisch zilver op de 1.500 meter in 2018 alleen de mannenaflossing nog om een medaille te winnen in China.

Ontvang het olympische dagprogramma Volgen Krijg elke avond een melding voor het programma van morgen

Het voorlopig roemloze verblijf van Knegt in China komt ondanks zijn lange revalidatie na zijn brandkachelongeluk van drie jaar geleden als een verrassing. De viervoudig wereldkampioen zei voor de start van het olympische shorttracktoernooi dat hij zich nog nooit zo goed had gevoeld als nu.

Zelfs dinsdag, daags na het debacle op de 1.000 meter, kreeg Knegt daarvan de bevestiging in een training. Hij reed een rondje onder de 8 seconden, zijn snelste tijd ooit. "Ik zat niet in de bus, maar ik hoorde van iedereen dat het buiten de bus hoorbaar was toen hij de tijden doorkreeg. Hij was uitgelaten", aldus Otter, die Knegts tijd vergelijkt met een 500 meter van onder de 34 seconden in het langebaanschaatsen. "Hij was er gewoon klaar voor."

128 Penalty's achtervolgen Knegt: 'Vroeger kwam ik hier nog mee weg'

'Hij moet zichzelf kwaad maken'

Maar ondanks zijn snelle benen ging het ook op de 1.500 meter mis voor Knegt. Na een overtuigende overwinning in de kwartfinales liet hij zich in de halve finales verrassen door liefst vier rijders achter hem, waardoor hij direct kansloos was voor een finaleplaats. Hij werd vervolgens ook nog bestraft omdat hij zijn arm had gebruikt in een duel met de Amerikaan John-Henry Krueger, die voor Hongarije rijdt.

Knegt maakte na afloop een gelaten indruk. Voor zijn gevoel had hij alles gegeven en kon hij er niets aan doen. Hij baalde er nog wel het meest van dat hij zich liet verrassen door vier tegenstanders, iets wat hem vroeger niet zo snel zou overkomen. "Ik liep achter de feiten aan."

Otter was een stuk kritischer. "Ik denk dat hij zichzelf kwaad moet maken. Hij is een man van begin dertig. Hoe vaak moet je dezelfde fout nog maken? Hij moet inmiddels wel begrijpen dat dit niet kan. Hij heeft er een dure prijs voor betaald."

"We zeiden ook tegen Sjinkie: ga naar voren met nog 1.000 meter te gaan. Op het moment dat je denkt dat je de volgende ronde harder wil gaan rijden, móét je al gaan, Sjinkie! Je moet niet wachten. Natuurlijk is het een risico, maar dan moet je maar ballen tonen. Hij liet zich nu verrassen en kon het niet meer rechtzetten. Hij werd knock-out geslagen."

De Olympische Spelen verlopen vooralsnog teleurstellend voor Sjinkie Knegt. De Olympische Spelen verlopen vooralsnog teleurstellend voor Sjinkie Knegt. Foto: Getty Images

'Over vier jaar zijn er weer Spelen, toch?'

Hoewel de tijden volgens Otter zeggen dat Knegt nog altijd tot de wereldtop behoort, blijft de Fries voor het eerst sinds 2010 achter zonder individuele medaille op de Olympische Winterspelen, ook al kan hij met de aflossingsploeg in Peking nog een plak pakken.

Het werpt de vraag op of de winnaar van olympisch brons in 2014 en olympisch zilver in 2018 nog vier jaar doorgaat, tot en met de Olympische Spelen in Milaan. Dan is de 'Schicht van Bantega' 36 jaar oud.

Knegt was duidelijk over zijn toekomst. "Er staat nergens op een bord langs de kant dat dit mijn laatste kans op een medaille op de Olympische Spelen was. Over vier jaar zijn er toch weer Spelen, of niet?"

Otter vindt het "hartstikke mooi" dat Knegt doorgaat, "als hij dan maar meer haren op zijn tanden krijgt de komende dagen". "Hij is in de beste vorm ooit, maar hij twijfelt. Het heeft misschien te maken met de blessure die hij gehad heeft. En de rest van de wereld zit ook niet stil."