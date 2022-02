Sjinkie Knegt berustte opvallend genoeg in zijn uitschakeling in de halve finales van de 1.500 meter. De kopman van de Nederlandse shorttrackploeg won op die afstand vier jaar geleden olympisch zilver in Pyeongchang, maar kon dat succes woensdag niet herhalen doordat hij zich liet afbluffen.

"Ik beschouw het zelf niet als een grote klap, ook al had ik het liever anders gezien", zei Knegt na afloop. "Het is jammer. Ik haalde één medaille in het voorseizoen, al wil dat niet zeggen dat je op de Spelen goed genoeg bent voor een medaille. Maar ik had wel het gevoel dat het erin zat."

De 32-jarige Knegt won nog overtuigend zijn wedstrijd in de kwartfinales van de 1.500 meter, maar in de halve finale ging het mis. De Fries reed vroeg in zijn race op kop, maar verloor de leiding en kon zijn achterstand ook in een alles-of-nietspoging niet meer goedmaken. Na afloop werd hij zelfs nog bestraft vanwege een stevig duel met de Amerikaan John-Henry Krueger, waardoor zijn kans op een medaille definitief was verkeken.

Volg nieuws over de Olympische Spelen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Olympische Winterspelen

"Ik kom gewoon niet aan schaatsen toe en dat is waar het fout gaat", aldus Knegt. "Ik zit gewoon niet op de goede plek. In de kwartfinale kon ik mijn eigen ding doen en reed ik onbedreigd naar de overwinning. Ik kom alleen qua racesnelheid tekort voor een inhaalactie. Ik denk dat op dit moment niemand met die snelheid buitenom kan inhalen."

Knegt verweet zichzelf dat hij niet op tijd doorhad dat vier rijders achter hem op hetzelfde moment buitenom passeerden. Door die inhaalmanoeuvres raakte de Fries de leiding kwijt en was hij vervolgens kansloos voor een finaleplaats.

"Ik reed wel op kop, maar ik moest temporiseren omdat ik niet 13,5 ronden lang het tempo hoog kan houden. Misschien was ik niet alert genoeg toen ze met z'n vieren buitenom kwamen. Maar ik zag ze komen en daarna gebeurde er ook van alles. Voorheen profiteerde ik daar optimaal van, en nu niet. Daar baal ik nog het meest van. Ik liep achter de feiten aan."

128 Penalty's achtervolgen Knegt: 'Vroeger kwam ik hier nog mee weg'

'Over vier jaar zijn er weer Spelen, toch?'

Voor Knegt zijn de Spelen niet voorbij: hij kan vanaf vrijdag met de aflossingsploeg nog een medaille veroveren in Peking. Het is alleen de vraag of Knegt sterk genoeg is om met de wereldtop om de medailles te strijden, nadat hij maandag ook al vroegtijdig was uitgeschakeld op de 1.000 meter.

Zelf wilde Knegt nog niets weten van stoppen. "Er staat nergens op een bord langs de kant dat dit mijn laatste kans op de Olympische Spelen was. Over vier jaar zijn er toch weer Spelen, of niet?"

Het toernooi van de mannenaflossing begint vrijdag met de halve finales. Het is nog niet duidelijk in welke opstelling Nederland aantreedt. Itzhak de Laat kwam in zijn kwartfinale ten val en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hij kampt met een blessure aan zijn elleboog.