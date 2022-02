Technisch directeur Maurits Hendriks van sportkoepel NOC*NSF vindt het zeer vervelend en onterecht dat de Nederlandse olympische ploeg door de Zweedse schaatser Nils van der Poel is beschuldigd van valsspelen.

"Ik vind het echt pijnlijk dat dit soort verwijten gemaakt worden richting Nederland", zei Hendriks donderdag in de olympische shorttrackhal in Peking. "We winnen graag, we hopen dat elke Nederlandse sporter zijn beste prestatie ooit neerzet. Maar altijd met fair play als uitgangspunt."

Van der Poel haalde eerder op de dag op een persconferentie keihard uit naar de Nederlandse schaatsbond. De kersverse olympisch kampioen op de 5 kilometer stelde dat de KNSB bij de ijsmeester in Peking lobbyt voor omstandigheden die gunstig zijn voor de Nederlandse ploeg. Hij noemde dat "corruptie" en "het grootste schandaal" in het schaatsen.

Ontvang het olympische dagprogramma Volgen Krijg elke avond een melding voor het programma van morgen

Hendriks noemde de woorden van Van der Poel heftig. "Het zijn uitlatingen waar ik me ver van wil distantiëren. Geen enkel land wil hiervan beschuldigd worden. Wij willen als Nederland alleen binnen de regels strijden. Dat is onderdeel van ons DNA, dat is hoe we jonge sporters opleiden."

De ervaren technisch directeur vindt het jammer dat de Zweden niet rechtstreeks bij hem zijn gekomen met hun bezwaren. "Ze hebben geen enkele vorm van contact gezocht, dat betreur ik zeer. Dat heb ik ook tegen mijn Zweedse collega gezegd toen ik hem een uur geleden aan de telefoon kreeg."