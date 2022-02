Duitsland gaat woensdag dankzij goud op de Noordse combinatie en bij het rodelen aan kop op de medaillespiegel bij de Olympische Spelen in Peking. De Duitsers hebben nu als enige land vijf gouden plakken.

Noorwegen nam eerder op de dag de leiding over van Zweden, maar de Noren staan nu met vier keer goud en twee keer zilver op de tweede plek. De Zweden hebben ook vier keer goud, maar slechts één keer zilver.

Nederland beëindigt de zesde olympische dag in Peking op de vierde plek, nadat er woensdag geen enkele medaille was veroverd. 'TeamNL' staat nu op drie keer goud, drie keer zilver en één keer brons. Vier jaar geleden in Pyeongchang sloot Nederland de Spelen af als nummer vijf van de medaillespiegel.

Namens Duitsland pakte Vinzenz Geiger woensdag goud bij de Noordse combinatie, waarna Tobias Wendl en Tobias Arlt de snelste waren bij het dubbelrodelen.

Vinzenz Geiger juicht als het goud binnen is. Vinzenz Geiger juicht als het goud binnen is. Foto: EPA

Geiger wint dankzij spectaculaire comeback

Geiger maakte bij de Noordse combinatie een achterstand van 1 minuut en 26 seconden goed op de afsluitende 10 kilometer langlaufen. De Noor Jørgen Graabak pakte het zilver en de Oostenrijker Lukas Greiderer veroverde brons.

De Japanner Ryota Yamamoto begon als eerste aan het langlaufen nadat hij bij het skispringen van de kleine schans verreweg het verst was gekomen: 108 meter.

Bij het langlaufen had Yamamoto weinig in te brengen en werd hij al gauw bijgehaald. Het leek erop dat een groepje met twee andere Duitsers en Greiderer om de medailles zouden gaan strijden, maar Geiger, die als elfde was gestart, kwam vanuit het achterveld oprukken en raasde voorbij alles en iedereen. Graabak was in de slotfase de enige die hem kon volgen, maar in de eindsprint was Geiger net iets sneller.

Bij het dubbelrodelen was naast het goud ook het zilver voor Duitsland. Toni Eggert en Sascha Benecken (1.56,653) waren net iets langzamer dan Wendl en Artl (1.56,554). Het brons was voor de Oostenrijkers Thomas Steu en Lorenz Koller (1.57,065).