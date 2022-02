De KNSB weerspreekt de beschuldiging van de Zweed Nils van der Poel, die stelt dat de Nederlandse schaatsbond bij de ijsmeester van de olympische baan in Peking heeft gelobbyd voor ijscondities die gunstig zijn voor de Nederlandse schaatsers.

Van der Poel haalde woensdag op een persconferentie in het olympisch dorp keihard uit naar de KNSB. "Dit is corruptie en het grootste schandaal in onze sport", zei de kersverse olympisch kampioen op de 5 kilometer. "En we hebben dopinggevallen gehad in het schaatsen. Ik zie niet hoe dit minder serieus is."

Technisch directeur Remy de Wit van de KNSB noemde dat een paar uur later "echt grote woorden". "En daar wil ik het ook bij laten. Ik ben er niet verantwoordelijk voor, het zijn de woorden van Van der Poel."

Het Zweedse kamp is gevallen over een artikel dat zaterdag gepubliceerd werd op Schaatsen.nl, de site van de KNSB. Daarin vertelt bewegingswetenschapper Sander van Ginkel, die in dienst is van de Nederlandse bond, dat hij veel contact heeft met de Canadese ijsmeester Mark Messer en dat hij het gevoel heeft dat hij invloed heeft gehad op de ijscondities in de National Speed Skatig Oval.

"Door dingen te benoemen en aan te blijven dringen op aanpassingen die in ons voordeel zijn, krijgen we toch iets meer voor elkaar", zei Van Ginkel. De Zweden interpreteren dat als lobbyen. "Het is walgelijk als ze de ijscondities gunstiger proberen te maken voor de Nederlanders", aldus Van der Poel.

De Wit vertelde in de catacomben van het shorttrackstadion in Peking dat hij niet denkt dat de KNSB invloed heeft op de beslissingen van ijsmeester Messer. "Ik denk dat de ijsmeesters hier, maar eigenlijk over de hele wereld, heel capabel zijn om de kwaliteit van het ijs zelf te kunnen managen. Dus dat zullen ze hier ook doen."

'Woorden kunnen ongelukkig overkomen'

De Wit benadrukte dat de KNSB bij wedstrijden al jaren dagelijks onder meer de ijstemperatuur en de luchtvochtigheid in ijshallen meet, zoals Van Ginkel nu in Peking doet. "Wij delen die informatie met onze coaches en sporters en helpen ze daarmee. Allemaal vanuit de gedachte om zo goed mogelijk te kunnen presteren."

"En op het moment dat er vanuit de ijsmeesters behoefte is om over onze data te praten, dan zijn we daartoe bereid. We zijn niet enorm actief naar ijsmeesters toe. Laat het volledig helder zijn dat we voor fair play zijn."

Uit het artikel op Schaatsen.nl komt het beeld naar voren dat de KNSB actief contact zoekt met de ijsmeesters en niet andersom. "De woorden hadden misschien anders gekozen kunnen worden", aldus De Wit. "Maar ik ben niet verantwoordelijk voor wat er in die stukken staat."

De KNSB is de eigenaar van Schaatsen.nl, maar de redactie kan relatief onafhankelijk haar artikelen maken. "Wij hebben er na publicatie achter de schermen wel over gesproken", aldus De Wit. "Ik heb aangeven dat onze wetenschapper zijn woorden ongelukkig heeft gekozen. Daar wil ik het bij laten."

De Wit wil de rel rond de ijscondities niet te groot maken. "Dan doe je een aantal prestaties van de afgelopen dagen, van ongekend grote schaatsers, enorm tekort. Dat is mijn persoonlijke mening. Ik vind dat wij als 'TeamNL' enorm trots mogen zijn op onze prestaties en dat het vooral daarover moet gaan."