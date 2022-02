De Nederlandse shorttracksters hebben zich woensdag bij de Olympische Spelen in Peking geplaatst voor de finale van de 3.000 meter relay. De formatie met Suzanne Schulting, Selma Poutsma, Xandra Velzeboer en Yara van Kerkhof was de snelste in de eerste halve finale en is dicht bij een medaille.

Nederland hoopt de favorietenstatus zondag waar te maken in de finale van de relay in het Capital Indoor Stadium. De ploeg is al regerend wereldkampioen.

China werd achter de Nederlandse vrouwen tweede in de halve finale en mag zondag ook terugkomen voor de finale. Meevaller voor Nederland is dat Italië, met de sterke Arianna Fontana, de finale misliep. Door een val waren de Italiaanse vrouwen kansloos in de halve eindstrijd, terwijl Polen simpelweg niet snel genoeg was om het China en Nederland lastig te maken.

De andere twee landen in de eindstrijd zijn Zuid-Korea en Rusland, die respectievelijk eerste en tweede werden in de andere halve eindstrijd. De Koreanen en de Russen hielden de Verenigde Staten en Canada nipt achter zich.

Nederland kwam in de halve finale geen moment in de probelemen. Nederland kwam in de halve finale geen moment in de probelemen. Foto: ANP

Schulting plaatste zich eerder voor kwartfinales 1.000 meter

Het is pas voor het eerst dat de Nederlandse vrouwen de olympische relayfinale gehaald hebben, al werd vier jaar geleden wel op bijzondere wijze brons veroverd. Destijds won Nederland de B-finale, en doordat in de A-finale twee van de vier landen gediskwalificeerd werden, was dat genoeg voor de derde plek.

Het bereiken van de finale is opsteker voor Schulting, die zaterdag ten val kwam bij de gemengde relay, waardoor Nederland geen medaille kon pakken. Ze veroverde vervolgens zilver op de 500 meter en op de relay is goud het doel. Schulting plaatste zich woensdag ook al voor de kwartfinales van de 1.000 meter, die vrijdag op het programma staan. Ook Poutsma en Velzeboer gingen door.

In 2018 pakte Schulting in Pyeongchang goud op de kilometer en werd ze de eerste Nederlandse olympisch shorttrackkampioen ooit.