Nils van der Poel heeft donderdag op een persconferentie hard uitgehaald naar de Nederlandse schaatsbond. De Zweedse olympisch kampioen op de 5 kilometer vindt het een grof schandaal dat de KNSB bij de ijsmeester in Peking zou lobbyen voor omstandigheden die gunstig zijn voor de Nederlandse ploeg.

"Ik wil benadrukken dat ik veel respect heb voor de Nederlandse schaatsers. Zonder mannen als Patrick Roest en Jorrit Bergsma zou ik niet zo goed zijn geweest als ik nu ben. Ik heb ook een groot vertrouwen in de ijsmeesters hier in China", zei Van der Poel bij een persmoment in het olympisch dorp.

"Maar we moeten het hebben over fair play in de sport. En dit is niet mijn idee van fair play. Dit is corruptie. Dit is de omstandigheden op een onethische en immorele manier proberen te veranderen, zodat ze in jouw voordeel zijn. Ik snap niet waarom de KNSB dit wil en waarom ze dit vertellen aan de wereld."

Van der Poel reageerde op een artikel dat zaterdag gepubliceerd werd op Schaatsen.nl, de site van de KNSB. Daarin vertelt bewegingswetenschapper Sander van Ginkel, die in dienst is van de Nederlandse bond, dat hij - zoals bij elke grote wedstrijd - constant de ijstemperatuur in de National Speed Skating Oval meet en daarover veel contact heeft met de Canadese ijsmeester Mark Messer.

"Ik probeer zo gunstig mogelijke voorwaarden te scheppen voor onze rijders", zei Van Ginkel. "Door te laten zien hoe ik tot mijn meetresultaten kom, hoop ik Messer en zijn mensen te overtuigen van mijn ideeën. De eindverantwoording over het ijs blijft te allen tijde bij Messer liggen. Door dingen te benoemen en aan te blijven dringen op aanpassingen die in ons voordeel zijn, krijgen we toch iets meer voor elkaar."

Nils van der Poel won zondag nog de 5 kilometer op de Spelen. Nils van der Poel won zondag nog de 5 kilometer op de Spelen. Foto: Getty Images

'Dit is het grootste schandaal in onze sport'

Van Ginkel zei in het artikel dat de Nederlandse schaatsers gebaat zijn bij hard ijs en dus een lage ijstemperatuur. Hij heeft het idee dat het hem in Peking gelukt is om het ijs harder te krijgen.

Van der Poel noemt dat "gênant". "Niet alleen voor de KNSB, maar ook voor de Nederlandse schaatsers die de KNSB moeten vertegenwoordigen. Dit is het grootste schandaal in onze sport. En we hebben dopinggevallen gehad in het schaatsen. Ik zie niet hoe dit minder serieus is."

"Een schorsing van vier jaar voor de KNSB is natuurlijk niet mogelijk, maar ik ben ontzettend benieuwd naar de reactie van de ISU (de internationale schaatsunie, red.) en het IOC (het internationaal olympisch comité, red.). Dit is een walgelijke daad. Ik wil dat het over sport gaat, over eerlijke competitie. Niet over het beïnvloeden van juryleden of officials."

Van der Poel veroverde zondag op de 5 kilometer zijn eerste olympische titel door Roest te verslaan. Vrijdag is hij ook de topfavoriet voor de 10 kilometer. Namens Nederland komen dan Roest en Bergsma in actie.

De KNSB reageert later op de dag op de harde woorden van Van der Poel.