Suzanne Schulting heeft zich woensdag bij de Spelen in Peking eenvoudig geplaatst voor de kwartfinales van de 1.000 meter shorttrack. Ook Xandra Velzeboer en Selma Poutsma overleefden de heats.

De 24-jarige Schulting was met een olympisch record (1.27,29) de snelste in haar heat en begon zo uitstekend aan haar jacht op titelprolongatie. Ze pakte in de tweede serie meteen de koppositie en stond die niet meer af. Poutsma werd tweede in de eerste heat en Velzeboer finishte als tweede in de derde omloop.

De 1.000 meter is de beste afstand van Schulting. In 2018 pakte ze in Pyeongchang goud op de kilometer en werd zo de Nederlandse olympisch shorttrackkampioen ooit. In Peking jaagt Schulting op meerdere gouden medailles, nadat ze maandag op de 500 meter genoegen moest nemen met zilver.

In haar jacht op goud op de 1.000 meter zal Schulting geen concurrentie hebben van Kim Boutin, die maandag brons pakte op de 500 meter. De Canadese wereldtopper ging woensdag in de series onderuit en liep zo een plek in de kwartfinales mis.

De kwartfinales, halve finales en finale van de 1.000 meter worden vrijdag verreden in het Capital Indoor Stadium in Peking.

Selma Poutsma (midden) werd tweede in de eerste heat van de 1.000 meter. Selma Poutsma (midden) werd tweede in de eerste heat van de 1.000 meter. Foto: ANP

Schouten later op woensdag weer in actie

Schulting, Poutsma en Velzeboer komen later op woensdag nog een keer in actie met de Nederlandse formatie op de 3.000 meter relay. Ze rijden dan een halve finale. Het team met ook Yara van Kerkhof en Rianne de Vries is regerend wereldkampioen en goud in Peking is het volgende doel.

De eindstrijd is zondag. En zelfs als de Nederlandse formatie de finale niet haalt, dan is een medaille niet onmogelijk, zo bleek vier jaar geleden in Pyeongchang.

De Nederlandse equipe reed destijds een wereldrecord in de B-finale en doordat in de A-finale twee van de vier landen (Canada en China) een penalty incasseerden, was er alsnog brons.