Suzanne Schulting heeft zich woensdag bij de Spelen in Peking eenvoudig geplaatst voor de kwartfinales van de 1.000 meter shorttrack. Ook Xandra Velzeboer en Selma Poutsma overleefden de heats.

De 24-jarige Schulting was met een olympisch record (1.27,29) de snelste in haar heat en begon zo uitstekend aan haar jacht op titelprolongatie. Ze pakte in de tweede serie meteen de koppositie en stond die niet meer af. Poutsma werd tweede in de eerste heat en Velzeboer finishte als tweede in de derde omloop.

De 1.000 meter is de beste afstand van Schulting. In 2018 pakte ze in Pyeongchang op dit onderdeel als eerste Nederlander ooit olympisch shorttrackgoud. In Peking jaagt Schulting op meerdere gouden medailles. Maandag moest ze op de 500 meter genoegen nemen met zilver.

In haar jacht op goud op de 1.000 meter zal Schulting geen concurrentie hebben van Kim Boutin, die maandag brons pakte op de 500 meter. De Canadese wereldtopper ging woensdag in de series onderuit en liep zo een plek in de kwartfinales mis.

De kwartfinales, halve finales en finale van de 1.000 meter worden vrijdag verreden in het Capital Indoor Stadium in Peking.

Kim Boutin kwam ten val in de series van de 1.000 meter. Foto: Getty Images

Schulting later op de dag weer in actie

Later op de dag kwamen Schulting, Poutsma en Velzeboer ook uit in de halve finales van de 3.000 meter relay en dat werd een succes. De Nederlandse formatie, met ook Yara van Kerkhof, plaatste zich overtuigend voor eindstrijd door als eerste te eindigen in de eerste halve finale.

De finale van de relay is zondag in het Capital Indoor Stadium in Peking en dan wil Nederland de favorietenstatus waarmaken. De ploeg is al regerend wereldkampioen.

Het is pas voor het eerst dat de Nederlandse vrouwen de olympische relayfinale gehaald hebben, al werd vier jaar geleden wel op bijzondere wijze brons veroverd. Destijds won Nederland de B-finale en omdat in de A-finale twee van de vier landen gediskwalificeerd werden was dat genoeg voor een derde plek.