Sjinkie Knegt heeft zich woensdag niet weten te plaatsen voor de finale op de 1.500 meter shorttrack bij de Olympische Winterspelen. Ook Sven Roes werd in de halve finale uitgeschakeld. Voor Itzhak de Laat waren de kwartfinales door een valpartij al het eindstation in Peking.

Knegt lag aan het begin van zijn halve finale nog aan de leiding, maar werd al snel door diverse concurrenten ingehaald. De ervaren Fries wist zich nog naar voren te knokken, maar kwam niet verder dan de derde plaats. Na afloop kreeg hij bovendien een penalty wegens het hinderen van een tegenstander.

Alleen de nummers één en twee plus de snelste nummer drie van de drie halve finales gaan door naar de eindstrijd. De halve finale van Knegt was de traagste van de drie.

Eerder reed Knegt in zijn kwartfinale nog overtuigend van kop naar de winst. Hij is in Peking op jacht naar zijn eerste olympische gouden medaille, nadat hij op voorgaande Spelen al eens zilver en brons won.

Op maandag werd Knegt nog met twee penalty's gediskwalificeerd op de 1.000 meter. Knegt komt individueel niet meer in actie in Peking en heeft alleen met de relayploeg nog kans op een medaille.

Roes strandt in halve finale

Roes (22) werd bij zijn olympisch debuut in de halve finale uitgeschakeld. De 22-jarige Fries eindigde als vierde, terwijl de beste twee en de snelste nummer drie door gaan.

Eerder op de dag wist Roes met enkele knappe inhaalacties buitenom nog de kwartfinales te overleven. In de halve finale probeerde hij ook tot het laatste moment te wachten en buitenom te passeren, maat het tempo lag te hoog.

De Laat kwam in zijn kwartfinale in het gedrang terecht en ging samen met de Kazach Denis Nikisha onderuit.

De halve finales en de eindstrijd op de 1.500 meter worden later op woensdag verreden.