Irene Schouten rijdt donderdag ook bij de olympische 5.000 meter in de zesde en laatste rit tegen Francesca Lollobrigida. Dat heeft de loting woensdag bepaald. Sanne in 't Hof komt in de derde rit in actie.

De 29-jarige Schouten jaagt donderdag op haar tweede gouden medaille van deze Olympische Spelen. De Nederlandse was zaterdag al de beste op de 3.000 meter. Toen klopte ze in de slotrit Lollobrigida, die het zilver pakte.

Ook op de 5.000 meter is Schouten de topfavoriet voor goud. De schaatsster van Team Zaanlander is de regerend wereldkampioen op de 5.000 meter sinds ze vorig jaar in Heerenveen de beste was bij de WK afstanden. In oktober won ze die afstand ook met overmacht bij de NK afstanden.

Schouten kan in Peking vier keer goud winnen op de Olympische Spelen. De 3.000 meter heeft ze dus al binnen en naast de 5.000 meter is Schouten ook kanshebber voor goud bij de massastart. Daarnaast rijdt ze met Ireen Wüst en Antoinette de Jong de ploegenachtervolging.

Sanne in 't Hof kon het niet geloven toen ze zich in december plaatste voor de Olympische Spelen. Sanne in 't Hof kon het niet geloven toen ze zich in december plaatste voor de Olympische Spelen. Foto: Getty images

'Amateur' In 't Hof tegen houdster wereldrecord

In 't Hof, die bij de NK afstanden tweede werd, is bij de loting gekoppeld aan Natalia Voronina. De Russische is de houdster van het wereldrecord op de 5.000 meter. Zij klokte op 15 februari 2020 in Salt Lake City een tijd van 6.39,02 minuten op de langste afstand bij de vrouwen.

Voor In 't Hof wordt het haar debuut op de Spelen. De 24-jarige Nederlandse plaatste zich in december voor de 5.000 meter bij het olympisch kwalificatietoernooi door opnieuw achter Schouten als tweede te eindigen. Ze reed toen ook een persoonlijk record van 6.55,13 minuten.

Dat In 't Hof zich plaatste voor de Spelen was überhaupt al een grote verrassing. Ze moest voorafgaand aan het schaatsseizoen 2.500 euro contributie betalen om voor het gewest Friesland te mogen rijden en viel daarom op dat gebied in de categorie 'amateurschaatsster'.

De 5.000 meter voor vrouwen begint donderdag om 13.00 uur.