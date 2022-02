De teleurstelling bij alpineskiester Mikaela Shiffrin is groot na opnieuw een deceptie op de Olympische Spelen in Peking. De topfavoriete viel woensdag razendsnel uit bij de slalom, al de tweede keer dat het voor de Amerikaanse vroegtijdig misging in China.

De 26-jarige Shiffrin raakte bij de slalom, het onderdeel waar ze in 2014 de olympische titel pakte, na amper vijf seconden de controle kwijt op de piste van het Yanqing Alpine Skiing Centre. Ze miste een poortje en was direct kansloos voor een goed resultaat.

"Ik was van plan om de agressiefste en lastigste lijn te skiën, omdat ik wist dat dat het snelst zou zijn", zei Shiffrin na de race. "Maar ik maakte een foutje en toen ging het al mis voor het vijfde poortje. Het is ook weer niet het einde van de wereld, maar ik heb wel veel om over na te denken."

Het was al de tweede keer deze Spelen dat Shiffrin een bittere pil moest slikken. Maandag viel ze uit in de eerste run van de reuzenslalom, waar ze de titelverdediger was. Ze zat na de slalom dan ook gedesillusioneerd in de sneeuw.

"Het voelt als een grote teleurstelling. Ik probeerde ook terug te kijken en na te denken over wat ik de afgelopen dagen heb gedaan", aldus Shiffrin. "Maar mijn skiën is echt solide geweest. De druk was hoog, maar dat voelde vandaag niet als het grootste probleem."

Het zijn nog niet de Olympische Spelen van Mikaela Shiffrin. Foto: AP

Shiffrin: 'We zijn nog niet klaar'

Shiffrin is van plan om in China ook nog mee te doen aan de super-G, de afdaling en de combinatie, maar op die onderdelen is ze normaal gesproken veel minder succesvol dan op de slalom en de reuzenslalom.

"We zijn nog niet klaar, maar de reuzeslalom en de slalom waren mijn grootste doelen op deze Olympische Spelen. Het voelt echt als veel werk voor niets. Mensen zullen zeggen dat dit erbij hoort, maar ik heb niet zoveel werk geïnvesteerd voor in totaal vijf poortjes op de reuzeslalom en de slalom."

Shiffrin is met 2 olympische titels, 6 wereldtitels en 73 wereldbekerzeges de succesvolste alpineskiester aller tijden. De meeste overwinningen behaalde ze op de slalom.