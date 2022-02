Kimberley Bos heeft woensdag niet kunnen overtuigen in de aanloop naar het olympische skeletontoernooi. Bij de laatste twee trainingen eindigde ze ver buiten de top drie.

De 28-jarige Bos, een van de kanshebbers voor het goud, zette in haar vijfde heat in het Yanqing National Sliding Centre met 1.02,21 de zevende tijd neer. In de zesde en laatste heat eindigde de Europees kampioene met 1.02,72 als negende.

De 1.02,21 in de vijfde heat was de snelste tijd van Bos op de baan in Yanqing, gelegen op zo'n 200 kilometer van Peking. In de vier heats op de eerste twee trainingsdagen was ze niet sneller dan 1.02,32.

In de twee laatste trainingen deed Janine Flock wel vertrouwen op. De Oostenrijkse was in de vijfde heat de snelste en noteerde in de zesde heat met 1.02,20 de derde tijd. Ook concurrenten Tina Hermann (derde en tweede tijd) en Anna Fernstaedt (vierde en eerste tijd) toonden hun vorm.

Trainingsresultaten Kimberley Bos Heat 1: 1.03,58 (18e plaats)

Heat 2: 1.03,41 (14)

Heat 3: 1.03,72 (22)

Heat 4: 1.02,32 (4)

Heat 5: 1.02,21 (7)

Heat 6: 1.02,72 (9)

Bos kan Nederland eerste skeletonmedaille bezorgen

Bos is als kersvers Europees kampioene en eindwinnares van het wereldbekerklassement een van de favorieten voor een olympische medaille. De Gelderse zou de eerste Nederlandse medaillewinnaar in het skeleton kunnen worden.

Bos deed vier jaar geleden in Pyeongchang ook al mee aan de Winterspelen. Als eerste Nederlandse skeletonster ooit op de Spelen eindigde ze op een achtste plaats. Na lang blessureleed is ze dit seizoen doorgedrongen tot de wereldtop.

Het skeletontoernooi voor Bos begint vrijdag met twee afdalingen, om 2.30 uur en 4.00 uur (Nederlandse tijd). Een dag later zijn de derde en beslissende vierde heat (om 13.20 uur en 14.55 uur Nederlandse tijd).

Monobobster Sleper begint donderdag met trainingen

Karlien Sleper begint donderdag aan haar laatste voorbereidingen op de eerste olympische monobobwedstrijd in de geschiedenis. Drie dagen op rij heeft ze twee trainingsruns voor de wedstrijden van zondag en maandag.

Sleper is de Nederlandse troef in de monobob, de nieuwe discipline bij vrouwen waarin je alleen in de slee naar beneden gaat. De voormalig discus- en speerwerpster begon in 2018 met de sport.

Afgelopen najaar was Sleper al in China om de olympische baan te verkennen. Toen deed ze 33 afdalingen. "Maar er is wel wat veranderd", zegt de 29-jarige bobsleester. "Vooral bocht 13 is heel anders. Het is nog zoeken naar de juiste lijn."

Zes runs heeft Sleper om de laatste finesses te vinden. "Dat is weinig maar daar moeten we het mee doen." Ze is voorzichtig om een verwachting uit te spreken. "Ik zou blij zijn met vier goede runs en een plek in de top 12."