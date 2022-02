Snowboardlegende Shaun White heeft zich woensdag ondanks een val geplaatst voor de olympische finale op de halfpipe. De Amerikaan houdt daarmee kans op zijn vierde olympische titel.

De 35-jarige White maakte met een score van 86,25 zijn valpartij in de eerste run goed en voegde zich daarmee alsnog bij de beste twaalf. Bij het onderdeel telt in de kwalificatie de beste score van twee runs.

De Japanner Ayumu Hirano noteerde een score van 93,25 en was daarmee de beste in de kwalificatie. De Australiër Scotty James (91,25) en de Japanner Ruka Hirano (87,00) completeerden de top drie, gevolgd door White op de vierde plaats.

White houdt dankzij zijn tweede run kans op een unieke prestatie. Als hij erin slaagt om goud te winnen, is hij de enige atleet die vier keer olympisch goud op hetzelfde onderdeel verovert. De Amerikaan zegevierde eerder op de Spelen van 2006, 2010 en 2018. In 2014 eindigde hij als vierde.

In de aanloop kende White al de nodige moeite om zich te kwalificeren voor zijn vijfde Spelen. Door blessures en een coronabesmetting dreigde hij naast een plek in de sterke Amerikaanse ploeg te grijpen. Pas vorige maand veroverde hij een ticket voor Peking door derde te worden bij de wereldbekerwedstrijd in het Zwitserse Laax.

De finale wordt in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) afgewerkt. In de eindstrijd telt de beste score na drie runs.