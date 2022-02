Birk Ruud heeft Noorwegen woensdag bij de Olympische Spelen aan de vierde gouden medaille geholpen. De 21-jarige freestyleskiër won in Peking het nieuwe onderdeel big air.

Ruud noteerde in zijn eerste twee runs scores van 95,75 en 92,00 punten. Toen hij aan zijn derde en laatste run begon, wist hij al dat de concurrentie hem niet meer kon achterhalen. Ruud ging naar beneden met de Noorse vlag in zijn handen.

In totaal kwam de Noor tot een score van 187,75 punten, een combinatie van zijn twee beste scores van drie sprongen. Het zilver was voor de Amerikaan Colby Stevenson (183,00). Henrik Harlaut uit Zweden werd derde met 181,00 punten.

Ruud pakte in Peking zijn derde grote titel in het freestyleskiën. Eerder won hij twee keer goud op de X-games, voor de freestyleskiërs het belangrijkste toernooi ter wereld. Bij de vrouwen ging de zege op de big air een dag eerder naar de Chinees-Amerikaanse Eileen Gu.

Noorwegen neemt dankzij de winst van Ruud de leiding in het medailleklassement over van Zweden. De Noren hebben vier gouden, één zilveren en vier bronzen plakken. Zweden staat op vier keer goud, één keer zilver en tweemaal brons. Nederland (drie goud, drie zilver, één brons) is nu derde.