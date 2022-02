Loting Schouten en In 't Hof bekend

Terwijl we ons opmaken voor de 1.500 meter shorttrack bij de mannen, wordt de loting van de 5.000 meter schaatsen bij de vrouwen bekendgemaakt. Topfavoriet Irene Schouten neemt het in de laatste rit op tegen de Italiaanse Francesca Lollobrigida. Sanne in 't Hof moet in de derde rit flink aan de bak tegen wereldrecordhoudster Natalia Voronina. Twee pittige tegenstanders voor de Nederlanders.