Knegt derde en is uitgeschakeld! Ai, het zit er niet in voor Sjinkie Knegt. Hij pakt al vroeg de leiding, maar raakt die kwijt aan de Canadees Dubois. Vervolgens is de derde plek het maximale resultaat. Omdat de nummer drie uit de vorige halve finale (Airapetian) sneller is, mag Knegt gaan douchen.