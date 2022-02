De Olympische Winterspelen van Peking zijn voorlopig een nachtmerrie voor alpineskiester Mikaela Shiffrin. De topfavoriete uit de Verenigde Staten viel woensdag razendsnel uit bij de slalom, twee dagen nadat het ook al misging bij de reuzenslalom.

De 26-jarige Shiffrin raakte na amper vijf seconden de controle kwijt op de piste van het Yanqing Alpine Skiing Center. Ze miste een poortje en was direct kansloos voor een goed resultaat.

De Amerikaanse, die maandag op de reuzenslalom ook uitviel in de eerste run, skiede na haar fout naar de zijkant van de piste en ging gedesillusioneerd en met haar hoofd gebogen in de sneeuw zitten.

"Ik was van plan om de agressiefste en lastigste lijn te skiën, omdat ik wist dat dat het snelst zou zijn", zei Shiffrin in een eerste reactie. "Maar ik maakte een foutje en toen ging het al mis voor het vijfde poortje. Ik voel me vreselijk nu."

Shiffrin is met 2 olympische titels, 6 wereldtitels en 73 wereldbekerzeges de succesvolste alpineskiester aller tijden. De meeste overwinningen behaalde ze op de slalom.

Een maand geleden boekte de superster in het Oostenrijkse Schladming haar 47e World Cup-overwinning op de slalom. Daarmee brak ze het record van de legendarische Zweed Ingemar Stenmark wat betreft meeste wereldbekerzeges op één onderdeel in het alpineskiën.

Nederlandse Jelinkova meldde zich af voor slalom

Shiffrin is bezig aan haar derde Spelen. In 2014 won ze in Sotsji goud op de slalom en vier jaar geleden in Pyeongchang pakte ze de titel op de reuzenslalom en zilver op de combinatie. Ze werd in Zuid-Korea vierde op de slalom.

Shiffrin is van plan om in China ook nog mee te doen aan de super-G, de afdaling en de combinatie, maar op die onderdelen is ze normaal gesproken veel minder succesvol dan op de slalom en de reuzenslalom.

Adriana Jelinkova zou ook meedoen op de slalom, maar de Nederlandse meldde zich dinsdag af omdat ze de afgelopen dagen heel veel stress had door een aantal positieve coronatests in China.