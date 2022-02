De historische gouden 1.500 meter van zijn ploeggenoot Ireen Wüst inspireerde Kjeld Nuis dinsdag bij de Spelen in Peking om zelf ook zijn titel op de schaatsmijl te prolongeren. "Ik ben blij dat Ireen er is."

In het stadion zitten zou 24 uur voor zijn eigen race te veel voor hem zijn geweest. Dus zat Nuis maandag met zweethanden en een hartslag van boven de 100 op zijn kamer in het olympisch dorp naar een livestream van de gouden 1.500 meter van Wüst te kijken.

"Dat was wel een tranentrekkertje", zei Nuis een dag later met een grote glimlach in de National Speed Skating Oval. "Ireen gaf me het perfecte voorbeeld, het sloeg helemaal nergens op hoe fucking hard zij uithaalde. Ik heb vandaag alleen maar geprobeerd haar te kopiëren. Beter goed gejat dan slecht bedacht."

In een vergelijkbare stijl als Wüst - constant twee armen op de rug op de rechte stukken en technisch goed schaatsend tot op de finish - reed Nuis dinsdag in de National Speed Skating Oval een van de beste 1.500 meters uit zijn leven. Met een een tijd van 1.43,21 veroverde hij de derde olympische titel uit zijn carrière.

Wüst had het maandagavond al voorspeld, toen ze na alle plichtplegingen terugkeerde in het olympisch dorp. Nuis: "Ireen zei: 'Gozer, jij rijdt zo goed in de trainingen. Doe gewoon twee armpjes op je rug en beuk naar de finish, dan ben je de beste.' Dat was zó motiverend. Het klinkt gek en misschien is het allemaal lariekoek, maar ik wilde mee in haar sprookje."

Nuis was vorige week rustig aan het eten toen er opeens een selfie van Wüst en Femke Kok op zijn telefoon verscheen. Zijn ploeggenoten hadden allebei een van zijn onderbroeken over hun eigen broek aangetrokken, wat sokken in de onderbroek gestopt en een foto gemaakt. "De tekst die erbij stond was: 'De was is klaar'", zegt Nuis lachend. "Echt legendarisch."

Team Reggeborgh-coach Gerard van Velde vindt het "superbelangrijk" dat de sfeer in zijn ploeg goed is. "Natuurlijk is ons eerste doel dat we wedstrijden winnen", aldus de oud-topschaatser. "Maar ik wil ook dat mijn rijders een leuke tijd met elkaar hebben en mooie momenten met elkaar beleven. Ze beseffen het misschien nu nog niet, maar dit is de mooiste tijd van hun leven."

Nuis merkte twee jaar geleden na zijn overstap van Jumbo-Visma naar Reggeborgh direct dat de sfeer bij zijn nieuwe team heel anders was. "Ik zeg niet dat het één beter is dan het ander, maar bij dit team zijn we wat meer ondersteunend naar elkaar toe, in plaats van het haantjesgedrag en stoer doen bij Jumbo-Visma."

De wereldrecordhouder op de 1.500 meter heeft de afgelopen maanden regelmatig verteld dat hij vooral veel heeft gehad aan de positieve invloed van de 35-jarige Wüst, die net als hij sinds het voorjaar van 2020 voor Reggeborgh rijdt.

"Ireen heeft me ontzettend geholpen. Met haar kleine tips, met haar stimulerende woorden als het tegenzat", aldus Nuis. "Ik vind haar een prachtige sporter en een mooi mens. Ik was graag eerder zo close met Ireen geweest, maar ben blij dat ze er nu is. En dat we samen in een gouden appartementje zitten, hoe vet is dat?"