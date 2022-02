Met armgebaren en gebalde vuisten kwam Marcel Bosker over de streep op de 1.500 meter bij de Olympische Winterspelen in Peking. De Nederlander benadrukte dat hij daarmee niet zijn gram wilde halen op zijn criticasters, die het onterecht vonden dat hij ten koste van Patrick Roest dinsdag op de schaatsmijl reed.

Een week na alle ophef over de schaatsselectie voor de Olympische Winterspelen trokken Bosker en Roest veel met elkaar op. De twee rijders van Jumbo-Visma volgden een ander schema dan de rest van de ploeg en dus was het voor hen het uitgelezen moment om hun hart te luchten.

In de schaatswereld was namelijk veel te doen geweest over de aanwijsplek voor Bosker. De allrounder had zich op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) niet geplaatst voor de Spelen. Dankzij een ingreep van de schaatsbond mocht hij alsnog naar Peking, omdat de selectiecommissie hem van cruciale waarde vindt in de jacht op het goud van de ploegenachtervolging.

Om Bosker naar de Spelen te krijgen, moest de schaatsbond hem naast de ploegenachtervolging ook voor een individuele afstand inschrijven. Dat werd opvallend genoeg de 1.500 meter, terwijl Roest op het OKT sneller dan Bosker had gereden én vier jaar geleden nog olympisch zilver won op de schaatsmijl.

Roest was niet alleen boos over de selectie, maar ook over de communicatie van technisch directeur Remy de Wit. De drievoudig wereldkampioen allround, die zondag zilver pakte op de 5 kilometer, kreeg het nieuws tijdens een training te horen van zijn ploeggenoten en niet van De Wit zelf. Hij stuurde vervolgens woedend een verklaring uit en dreigde zelfs de ploegenachtervolging niet te rijden op de EK afstanden.

"Ik heb nooit problemen met Patrick gehad en hij niet met mij", benadrukte Bosker, die Roest direct belde nadat hij over diens frustraties in de krant had gelezen. "Patrick heeft me heel goed geholpen hiernaartoe en ik hem. We zijn hartstikke goede vrienden. Ik denk dat die hele discussie ons nog betere vrienden heeft gemaakt. We zijn naar elkaar toe gegroeid en hebben elkaar sterker gemaakt."

Marcel Bosker en Patrick Roest rijden samen met Sven Kramer de ploegenachtervolging. Foto: Getty Images

'Ik was niet extra gebrand door commotie'

Volgens Bosker hadden de armgebaren, de oerkreet en de gebalde vuisten na zijn 1.500 meter niets te maken met de commotie over de schaatsselectie. Met 1.45,42 klokte hij de negende tijd. Hij was ruim twee seconden langzamer dan olympisch kampioen Kjeld Nuis.

"Ik was zeker gebrand, maar niet daardoor", doelde hij op de discussie. "Ik sta op de Olympische Spelen en dan wil je hartstikke goed rijden, niet omdat anderen iets vinden. Dat is gelukt. Misschien heeft het wel in mijn achterhoofd meegespeeld, maar we moeten dit nu loslaten. Het is geweest. Ik heb het al meteen kunnen afsluiten."

Voor Bosker was zijn sterke 1.500 meter vooral het bewijs dat hij in goede vorm steekt voor de ploegenachtervolging, waarvan de eerste ronde komende zondag wordt afgewerkt en de finale volgende week dinsdag is. Daarop vormt Bosker een team met zijn teamgenoten Roest en Sven Kramer. Laatstgenoemde wil op het teamonderdeel zijn indrukwekkende loopbaan afsluiten met een vijfde gouden medaille.

"We hebben nog niet samen op het ijs gestaan, maar we schaatsen elke dag met elkaar en zijn heel goed op elkaar ingespeeld", aldus Bosker. "We weten wat we moeten gaan doen. Dus laat de ploegenachtervolging maar komen."