Kjeld Nuis pakte dinsdag ook bij de derde olympische race uit zijn carrière een gouden medaille. De 32-jarige schaatser prolongeerde in Peking zijn titel op de 1.500 meter, hoewel zijn grote rivaal Thomas Krol het hem erg moeilijk maakte.

Vlak voordat hij voor zijn eigen 1.500 meter naar de startlijn schaatste, zag Nuis de tijd van Krol oplichten op het scorebord van de National Speed Skating Oval: 1.43,55, een nieuwe olympisch record.

"Ik zag Thomas finishen en dacht: fuck, dit gaat pijn doen", zei Nuis. "Hij reed echt een supergoede race, dus ik wist dat ik van goeden huize moest komen om hem te verslaan. Kalm blijven, zei ik tegen mezelf. Bij de de vorige twee wedstrijden heb je hem ook verslagen. Waarom zou dat nu niet weer kunnen?"

De titelverdediger had na 700 meter een achterstand van 0,36 seconden op het schema van Krol, maar dat was ingecalculeerd. Nuis had in zijn raceplan opgeschreven dat hij aan het begin van zijn rit gebruik wilde maken van zijn tegenstander Kim Min-seon en dus startte hij met de rem erop.

Na een perfecte kruising, waarin hij op Kim kon jagen, zette Nuis na 500 meter vol aan en dat leverde hem zijn beste 1.500 meter van de afgelopen twee jaar op: 1.43,22. "Een absurde tijd", zei Nuis met een grote glimlach. "Ik wist dat ik het kon, maar ik ben heel blij en trots dat het op het juiste moment ook lukte."

'Tegenslagen hebben me sterker gemaakt'

Nuis moest de afgelopen twee jaar flink wat tegenslagen doorstaan om als eerste Nederlandse man twee Spelen op rij goud te winnen op het koningsnummer. In oktober 2020 werd hij flink ziek na een besmetting met het coronavirus, wat zijn preolympische seizoen bijna volledig verpestte.

Afgelopen zomer kreeg hij te maken met een ontstoken hartzakje, een bekende maar zeldzame bijwerking van het coronavaccin. Daarna vielen zijn resultaten in het voorseizoen tegen.

"Tegenslagen horen nu eenmaal bij mij, altijd al", aldus Nuis. "Ik heb geleerd ermee om te gaan en uiteindelijk ben ik er alleen maar sterker van geworden. De teleurstellingen hebben me geholpen om vandaag zo te kunnen uithalen. Want zo mag ik het wel noemen."

De rijder van Team Reggeborgh wist dat hij deze Spelen maar één kans had, omdat hij zich als titelverdediger niet voor de 1.000 meter plaatste. "Het klinkt heel suf, maar ik heb echt geprobeerd om van deze ene race te genieten. Maar natuurlijk vind ik het nog steeds kut dat ik volgende week niet de 1.000 meter mag rijden. Want in deze vorm had ik daar ook zeker een medaille gewonnen."