Kjeld Nuis kan zijn geluk niet op na weer een gouden medaille op de olympische 1.500 meter. De Nederlander prolongeerde dinsdag in Peking zijn titel, maar wist wel dat hij van goeden huize moest komen om bijvoorbeeld Thomas Krol te verslaan.

"Ik zag de tijden van Krol en toen dacht ik al: dit wordt heel zwaar. De wedstrijden die ik dit seizoen heb gereden, waren onder de maat. Krol rijdt een olympisch record en was sneller dan ik dit seizoen ben geweest", begon Nuis zijn verhaal in gesprek met de NOS.

"Die eerste ronde kwam zo makkelijk. Ik kon supergoed naar Kim (Min-seok, red.) toerijden, mijn positie houden en vrij bewegen. Daarna ben ik gaan beuken en duik ik gewoon 0,3 seconde onder de tijd van Krol. Ik dacht niet meteen dat het goed genoeg was voor goud, maar dat was het gelukkig wel."

De 32-jarige Nuis noteerde met 1.43,21 de winnende tijd. De Zuid-Hollander dook nipt onder de op dat moment beste tijd van Krol (1.43,55). De Deventenaar pakte wel het zilver en daarmee zijn eerste olympische medaille. Voor Nuis was het zijn derde olympische titel.

"Mijn titel prolongeren? Daar ben ik totaal niet mee bezig geweest", vervolgde Nuis. "Ik dacht gewoon: ik moet het nog een keer flikken. Ik heb wel vertrouwen gehaald uit het nationaal kampioenschap en het olympisch kwalificatietoernooi. Ik moest alles bij elkaar rapen om dit eruit te persen."

Nuis plaatste zich alleen op de 1.500 meter voor de Olympische Spelen in Peking. Hij was vier jaar geleden ook de beste op de olympische 1.000 meter, maar slaagde er in december niet in zich voor die afstand te plaatsen.