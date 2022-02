Thomas Krol dacht dinsdag drie minuten lang dat hij olympisch kampioen op de 1.500 meter zou worden. De rijder van Jumbo-Visma zag zijn grote concurrent Kjeld Nuis echter sneller rijden in de volgende rit, waardoor hij genoegen moest nemen met zilver en Nuis zijn olympische titel prolongeerde in Peking.

"Heel eerlijk: voor drie minuten dacht ik dat het genoeg was", zei Krol na afloop van de podiumceremonie in de interviewruimte. "Ik reed op het juiste moment mijn beste 1.500 meter van het seizoen, in een tijd waarvan ik zeker dacht dat die genoeg was om te winnen."

Met 1.43,55 zette Krol in de tiende rit de op dat moment veruit snelste tijd neer op de schaatsmijl. Nuis kwam in de volgende rit op het ijs en dook ruim drie tiende van een seconde onder de tijd van Krol, waarmee hij voor de tweede keer op rij olympisch kampioen op de 1.500 meter werd. Krol bleef steken op zilver.

"Ik wist dat het in de rit daarna heel erg belangrijk zou worden", aldus Krol. "Kjeld is een geduchte tegenstander en hij had vandaag ook een superdag. Ik moet respect voor hem hebben en tevreden zijn met zilver."

Opvallend was dat Krol geen eigen kleding bij zich had voor de podiumceremonie. Hij droeg op het podium een trui die hij geleend had van de fysiotherapeut van Nuis en schoenen die vijf maten te klein waren. "Je gaat het anders een beetje jinxen", verklaarde Krol. "Ik ben alleen bezig met hard schaatsen. Ik laat me vertellen wat er daarna gebeurt."

'Ik kon niet harder'

Krol, die in 2019 en vorig jaar de wereldtitel op de schaatsmijl veroverde, vindt niet dat hij ergens steken heeft laten vallen. "Ik zei tegen Jac (zijn coach Jac Orie, red.): dit is het. Ik was blij met mijn race. Ik kon niet harder. Natuurlijk ben ik teleurgesteld, ik kom voor goud, maar mijn doel was om mijn beste race van het seizoen te rijden en dat heb ik gedaan. Daar kan ik in berusten."

Voor Krol voelde een medaille al als een hoogtepunt. De 29-jarige rijder uit Overijssel liep tot twee keer toe de Spelen mis en moest daardoor acht jaar wachten op zijn olympische debuut. "Niet heel veel mensen kunnen zeggen dat ze een olympische medaille hebben."

Krol kan deze Spelen alsnog goud winnen: hij is topfavoriet op de 1.000 meter. Op de kilometer ontbreekt Nuis doordat hij zich op die afstand niet wist te plaatsen voor de Spelen. Krol is niet bang dat de verloren strijd om goud op de schaatsmijl nadreunt richting de 1.000 meter, die pas volgende week vrijdag op het programma staat.

"De grootste winst van vandaag is niet het zilver, maar wel mijn snelheid in de eerste 1.000 meter. Het zegt nog niks, de wedstrijd wordt vandaag niet gehouden. Maar het geeft mijn zelfvertrouwen wel een boost."