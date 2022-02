Thomas Krol dacht dinsdag drie minuten lang dat hij goud zou winnen op de 1.500 meter bij de Olympische Spelen in Peking. De Nederlander werd na zijn sterke rit geklopt door Kjeld Nuis, die daarmee zijn titel prolongeerde. Krol pakte nog wel het zilver.

"Het enige zure van vandaag is dat ik drie minuten heb gedacht dat ik zou gaan winnen", vertelde de 29-jarige Krol bij de NOS. "Maar Kjeld reed fantastisch. Mijn doel was om mijn beste 1.500 van het jaar te rijden en dat doel heb ik gehaald. Ik kan met opgeheven hoofd weer door."

Krol, die in Peking debuteert op de Olympische Spelen en de regerend wereldkampioen op de 1.500 meter is, moest in de tiende rit als eerste van de favorieten een tijd neerzetten. Nuis was een rit later al sneller en pakte de winst ten opzichte van Krol in de slotronde (28,4 seconden om 28,8 seconden).

"De snelheid aan het begin kwam makkelijk en dat was ook noodzakelijk, want ik moet het niet van mijn laatste ronde hebben", vervolgde Krol. "Daarna ben ik blijven knokken tot het eind, maar het bleek helaas niet genoeg."

Thomas Krol moest het goud aan zijn landgenoot Kjeld Nuis laten op de 1.500 meter. Foto: ANP

Krol had niet verwacht dat Nuis zo snel zou zijn

Voor Krol kwam het als een verrassing dat Nuis nog drie tienden sneller was dan zijn eigen 1.43,55. "Om eerlijk te zijn had ik verwacht dat 1.43,8 de winnende tijd zou gaan zijn. Dus ja, ik dacht dat ik hiermee een heel eind zou komen. Kjeld was in de tweede en derde ronde net even beter dan ik. Het zij zo."

Krol komt later deze Spelen ook nog in actie op de 500 meter en de 1.000 meter. De olympisch debutant haalt met het oog op die afstanden zelfvertrouwen uit zijn eerste optreden in Peking.

"Het meest positieve van vandaag is mijn snelheid", aldus Krol. "Dat geeft vertrouwen, vooral voor mijn 1.000 meter straks. Ik ben hiernaartoe gekomen met een droom van goud en daar ga ik nog steeds vol voor."