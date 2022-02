Kjeld Nuis heeft dinsdag zijn olympische titel op de 1.500 meter geprolongeerd. De Nederlander, die vier jaar geleden in Pyeongchang ook het goud pakte, was in Peking landgenoot Thomas Krol de baas.

De 32-jarige Nuis noteerde met 1.43,21 de winnende tijd. De Zuid-Hollander dook in zijn elfde rit onder de op dat moment beste tijd van Krol (1.43,55). De Deventenaar pakte wel het zilver. Het brons ging naar de Zuid-Koreaan Kim Min-seok (1.44,24).

Krol, die in Peking debuteert op de Olympische Spelen en de regerend wereldkampioen is op de 1.500 meter, moest in de tiende rit (van de vijftien) als eerste van de favorieten een tijd neerzetten. Nuis was een rit later al sneller en pakte de winst ten opzichte van Krol in de slotronde (28,4 seconden om 28,8 seconden).

Voor de Spelen in Peking plaatste Nuis zich alleen op de 1.500 meter. Hij was vier jaar geleden ook de beste op de olympische 1.000 meter, maar slaagde er in december niet in zich voor die afstand te plaatsen. Krol deed dat wel en heeft dus nog een kans op zijn eerste olympische titel.

Nuis is de eerste Nederlandse schaatser die de olympische titel op de 1.500 meter weet te prolongeren, net zoals ploeggenote Ireen Wüst dat een dag eerder deed. Voor hem wisten alleen Kees Verkerk (Grenoble, 1968), Ard Schenk (Sapporo, 1972) en Mark Tuitert (Vancouver, 2010) het 'koningsnummer' een keer te winnen.

Het podium van de 1.500 meter bij de mannen. Het podium van de 1.500 meter bij de mannen. Foto: Getty Images

Concurrenten komen niet aan de tijden van Nuis en Krol

Na de toptijden van Nuis en Krol stonden er nog vier ritten op het programma, maar het lukte niemand om echt in de buurt te komen van de Nederlanders. Joey Mantia, de Amerikaanse leider in het wereldbekerklassement, kwam met 1.45,26 niet verder dan de zesde plek. Ook Ning Zhongyan redde het bij lange na niet: de Chinees werd zevende in een tijd van 1.45,28.

Marcel Bosker startte vroeg in het schema en ging daardoor ook enige tijd aan de leiding. De Nederlander zette met 1.45,42 een goede tijd neer, maar zag na de dweilpauze de favorieten onder zijn tijd duiken. Bosker, die vanwege de ploegenachtervolging op de 1.500 meter mocht starten, eindigde als negende.

Het is de derde gouden medaille voor Nederland op deze Olympische Spelen. Eerder was er al goud voor Irene Schouten (3.000 meter) en Wüst (1.500 meter). Nederland staat nu op in totaal zeven medailles, waarvan er zes zijn behaald bij het langebaanschaatsen.

64 Kijk hier hoe Nuis en Krol goud en zilver wonnen op de 1.500 meter