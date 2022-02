Snowboardster Michelle Dekker kon door de coronamaatregelen maandenlang niet trainen en zat zonder coach. Een paar maanden later verraste ze met een vierde plaats op de Olympische Winterspelen in Peking.

Pas een week voor de start van het seizoen stond Dekker met haar snowboard in de Oostenrijkse sneeuw. Omdat de pistes in de Alpen alleen voor de eigen nationale teams beschikbaar waren en in Nederland SnowWorld gesloten was vanwege de coronamaatregelen, was de Zoetermeerse tot november veroordeeld tot het krachthonk. Tot overmaat van ramp zat ze al die tijd ook zonder coach.

Het was dan ook geen grote verrassing dat Dekker zich niet op eigen kracht plaatste voor de Olympische Winterspelen in Peking, ook niet nadat ze in de Oostenrijker Richard Pickl een nieuwe trainer had gevonden. Ze moest van sportkoepel NOC*NSF twee keer in de top acht van een wereldbekerwedstrijd eindigen, maar dat lukte haar maar één keer. "Het waren moeilijke tijden", aldus Dekker.

Vanwege het gebrek aan trainingen kende technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF toch een uitzondering toe aan de 25-jarige Dekker, die daardoor voor de derde keer kon meedoen aan de Olympische Winterspelen.

"Ik was superblij dat ze in mij geloofden. Het gaf een heel erg goed gevoel. En om na zo'n seizoen vierde te worden, is eigenlijk bizar. Dit is mijn beste resultaat op de reuzenslalom ooit."

Michelle Dekker kon net geen medaille pakken in Peking. Michelle Dekker kon net geen medaille pakken in Peking. Foto: Getty Images

Berichtje van Nicolien Sauerbreij

Dekker had zich ten doel gesteld de kwalificatie- en eliminatieronde door te komen, iets wat haar bij haar debuut in 2014 in Sotsji en vier later in Pyeongchang niet was gelukt. Ze overtrof alle verwachtingen door op te stomen naar de halve finales, waarmee een sensatie een feit was.

In de strijd om de medailles ging het echter mis: in de halve finales tegen de latere olympisch kampioene Ester Ledecká uit Tsjechië kwam ze ten val. Een smak maakte ook een einde aan haar jacht op een bronzen medaille in de wedstrijd tegen de Sloveense Gloria Kotnik.

Dekker bleef met gemengde gevoelens achter. "Dit is een superdag. Ik had niet verwacht om een medaille te strijden. Maar ik was zo dicht bij brons, dat is toch jammer. Maar een vierde plaats is al met al supergoed voor mij."

Dekker had er tot de halve finales niet bij stilgestaan hoever ze was gekomen. "Pas bij de laatste vier kreeg ik het besef dat er een medaille mogelijk was. Bij de run voor de kleine finale kwamen er wel zenuwen bij kijken. Het was toch iets speciaals." Het was alleen niet de reden waarom ze viel: "Ik nam twee keer te veel risico."

Als deelnemer aan een kleine sport in Nederland is Dekker blij dat ze na Nicolien Sauerbreij duizenden Nederlanders voor de televisie heeft gekregen. "Maar zij heeft echt iets unieks neergezet", zegt ze over de olympisch kampioene van 2010, met wie ze contact had voor de wedstrijd. "Ze wenste me succes. Ze heeft me net ook een berichtje gestuurd. Ik heb nog nog niet kunnen kijken wat erin staat. Ik moet zo naar de dopingcontrole en mijn telefoon is ontploft."