De Russische langlaufer Alexander Bolshunov, de winnaar van het olympisch goud op de skiatlon bij de Olympische Winterspelen in Peking, heeft zich enkele uren voor aanvang van de sprintrace vrije stijl teruggetrokken.

"Hij is niet geblesseerd en Alexander heeft dit besluit goed en professioneel overdacht", zei Yelena Välbe, het hoofd van de Russische skibond. "Soms is het beter om één keer op een superhoog niveau te presteren dan een paar keer op gemiddeld niveau."

Bolshunov won zondag op dominante wijze de skiatlon, een wedstrijd over 30 kilometer, verdeeld in 15 kilometer klassieke stijl en 15 kilometer vrije stijl. Hij ontstak na afloop in woede toen journalisten kritische vragen over zijn prestatie stelden. Volgens de Rus beweerden ze dat hij doping had gebruikt.

"Je wordt niet zomaar olympisch kampioen", foeterde Bolshunov na het behalen van zijn gouden medaille. "Wat doping betreft: als ik dat woord hoor, draait mijn maag om. Ik accepteer dat niet, ik wil het niet horen. Doping is voor mij onverenigbaar met sport."

Het is niet de eerste keer dat Bolshunov in opspraak komt. Hij sloeg begin 2021 bij een wereldbekerwedstrijd in het Finse Lahti tijdens de sprint om de tweede plaats zijn concurrent Joni Mäki met zijn skistok. Bolshunov en de Russische estafetteploeg werden destijds gediskwalificeerd vanwege het incident.

Rusland is vanwege een door de staat gestuurd dopingsysteem geschorst door de mondiale antidopingorganisatie WADA. Sporters uit het land doen in Peking mee onder neutrale vlag als leden van het Russische olympisch comité.