Skiester Nina O'Brien heeft maandag bij haar zware valpartij op de olympische reuzenslalom haar linkerbeen gebroken. De Amerikaanse is inmiddels geopereerd en zal terugvliegen naar de Verenigde Staten.

De 24-jarige O'Brien ging maandag in de tweede run hard onderuit bij het laatste poortje, gleed nog een stuk door en bleef liggen. Na behandeling ter plekke werd ze op een brancard van het parcours gedragen en afgevoerd naar een ziekenhuis.

Daar constateerden de artsen een open breuk in haar scheenbeen en een breuk in haar kuitbeen. "Die val blijft maar in mijn hoofd spelen, wensend dat ik die laatste paar poorten anders had geskied", schrijft O'Brien een dag na haar valpartij op Instagram.

"Helaas lig ik nu hier in het ziekenhuis, maar ik ben in goede handen. Ik ben er een beetje kapot van, maar voel ook zoveel liefde."

De onfortuinlijke skiester had in de eerste run de zesde tijd neergezet. De Zweedse Sara Hector veroverde het goud.

O'Brien kreeg veel steunbetuigingen van haar collega's, onder wie legende Mikaela Shiffrin. "We zijn hier kapot van. Dit was een van de turbulentste dagen die ik ooit heb meegemaakt. Deze sport is zo ongelooflijk hard."