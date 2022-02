Er zijn sinds eind vorig jaar zorgen over het welzijn van Peng, nadat ze de voormalige vicepremier van China Zhang Gaoli had beschuldigd van seksueel misbruik. Daarna leek ze even van de aardbodem verdwenen.

